Культовые Ford Mustang 30 лет простояли в заброшенном гараже (видео)

Раритетные Ford Mustang 60-х годов 30 лет хранились в гараже и о них забыли. В коллекции обнаружены редкие и очень ценные экземпляры легендарной модели.

В американском городе Мурсвилл обнаружили целую коллекцию классических Ford Mustang 60-х годов. Раритетные автомобили простояли заброшенными в старом гараже около 30 лет. Видео об интересной находке опубликовал на своем Youtube-канале блогер Денис Коллинз.

Выяснилось, что все четыре авто не выезжали на дороги с начала 90-х годов. Они требуют реставрационных работ, но сохранились в оригинальной комплектации и у некоторых машин даже осталась родная краска.

[ + – ] Ford Mustang 1965 года [ + – ] Этот Ford Mustang оснащен 271-сильным V8 [ + – ] Ford Mustang Mach 1 1969 года [ + – ] Ford Mustang Super Cobra Jet [ + – ] Двигатель Super Cobra Jet развивает 335 л. с. [ + – ] Автомобили отреставрируют и найдут им новых владельцев

Ford Mustang первого поколения был довольно массовой моделью, однако в США нашли более редкие его версии в кузове фастбэк, которые ценятся коллекционерами.

В частности, обнаружены два Ford Mustang 1965 года с 4,7-литровыми V8. Причем один из автомобилей – в топовой заряженной версии мощностью 271 л. с.

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Оба Ford Mustang 1969 года – спортивные варианты Mach 1. Одно из купе оснащено 5,8-литровым 290-сильным двигателем V8, а под капотом другого – очень редкий 7,0-литровый мотор Super CobraJet на 335 л. с. Всего выпустили менее 4000 Ford Mustang Super CobraJet и эти авто способны разгоняться до 100 км/ч за 5,7 с. Сейчас они стоят свыше $100 000.

Теперь коллекционные Ford Mustang приведут в порядок и они найдут новых владельцев. В хорошем состоянии такие авто очень недешевые.

Недавно Ford Mustang 1969 года появился и в Киеве. Редкий автомобиль ездит на "бляхах".

Также Фокус сообщал, что на аукцион выставили самое роскошное авто из США. Его оценили в 2,5-2,75 миллионов долларов.