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Авто

Культовые Ford Mustang 30 лет простояли в заброшенном гараже (видео)

Ford Mustang fastback, Ford Mustang 1965, Ford Mustang 1969, Ford Mustang Mach 1, Ford Mustang Super Cobra Jet
Фото: скриншот/youtube | Классические Ford Mustang не выезжали на дороги с начала 90-х

Раритетные Ford Mustang 60-х годов 30 лет хранились в гараже и о них забыли. В коллекции обнаружены редкие и очень ценные экземпляры легендарной модели.

В американском городе Мурсвилл обнаружили целую коллекцию классических Ford Mustang 60-х годов. Раритетные автомобили простояли заброшенными в старом гараже около 30 лет. Видео об интересной находке опубликовал на своем Youtube-канале блогер Денис Коллинз.

Выяснилось, что все четыре авто не выезжали на дороги с начала 90-х годов. Они требуют реставрационных работ, но сохранились в оригинальной комплектации и у некоторых машин даже осталась родная краска.

Ford Mustang fastback, Ford Mustang 1965, Ford Mustang 1969, Ford Mustang Mach 1, Ford Mustang Super Cobra Jet
Ford Mustang 1965 года
Ford Mustang fastback, Ford Mustang 1965, Ford Mustang 1969, Ford Mustang Mach 1, Ford Mustang Super Cobra Jet
Этот Ford Mustang оснащен 271-сильным V8
Ford Mustang Mach 1 1969 года
Ford Mustang Mach 1 1969 года
Ford Mustang fastback, Ford Mustang 1965, Ford Mustang 1969, Ford Mustang Mach 1, Ford Mustang Super Cobra Jet
Ford Mustang Super Cobra Jet
Ford Mustang fastback, Ford Mustang 1965, Ford Mustang 1969, Ford Mustang Mach 1, Ford Mustang Super Cobra Jet
Двигатель Super Cobra Jet развивает 335 л. с.
Ford Mustang fastback, Ford Mustang 1965, Ford Mustang 1969, Ford Mustang Mach 1, Ford Mustang Super Cobra Jet
Автомобили отреставрируют и найдут им новых владельцев
Ford Mustang fastback, Ford Mustang 1965, Ford Mustang 1969, Ford Mustang Mach 1, Ford Mustang Super Cobra Jet
Ford Mustang fastback, Ford Mustang 1965, Ford Mustang 1969, Ford Mustang Mach 1, Ford Mustang Super Cobra Jet
Ford Mustang Mach 1 1969 года
Ford Mustang fastback, Ford Mustang 1965, Ford Mustang 1969, Ford Mustang Mach 1, Ford Mustang Super Cobra Jet
Ford Mustang fastback, Ford Mustang 1965, Ford Mustang 1969, Ford Mustang Mach 1, Ford Mustang Super Cobra Jet
Ford Mustang fastback, Ford Mustang 1965, Ford Mustang 1969, Ford Mustang Mach 1, Ford Mustang Super Cobra Jet

Ford Mustang первого поколения был довольно массовой моделью, однако в США нашли более редкие его версии в кузове фастбэк, которые ценятся коллекционерами.

В частности, обнаружены два Ford Mustang 1965 года с 4,7-литровыми V8. Причем один из автомобилей – в топовой заряженной версии мощностью 271 л. с.

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Оба Ford Mustang 1969 года – спортивные варианты Mach 1. Одно из купе оснащено 5,8-литровым 290-сильным двигателем V8, а под капотом другого – очень редкий 7,0-литровый мотор Super CobraJet на 335 л. с. Всего выпустили менее 4000 Ford Mustang Super CobraJet и эти авто способны разгоняться до 100 км/ч за 5,7 с. Сейчас они стоят свыше $100 000.

Теперь коллекционные Ford Mustang приведут в порядок и они найдут новых владельцев. В хорошем состоянии такие авто очень недешевые.

Недавно Ford Mustang 1969 года появился и в Киеве. Редкий автомобиль ездит на "бляхах".

Также Фокус сообщал, что на аукцион выставили самое роскошное авто из США. Его оценили в 2,5-2,75 миллионов долларов.