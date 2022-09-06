Toyota Corolla получила необычную электрическую версию для бизнеса (фото)

Коммерческий электрокар Toyota Corolla оснащен 136-сильным мотором и обладает запасом хода в 150 км. При активной эксплуатации он позволит сэкономить на топливе несколько тысяч долларов в год.

Toyota Corolla впервые получила электрическую модификацию. Самый популярный автомобиль в мире превратили в электропикап и будут выпускать в Канаде. Об этом пишет сайт The Drive.

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Электромобиль Toyota Corolla будут выпускать не на заводе японского автогиганта. Их мелкосерийным производством займется небольшая компания Upcycle Green Technology. Поначалу планируют собирать по 100 авто год, затем объемы производства увеличат вдвое. Купить Toyota Corolla в кузове пикап можно будет за $35 000.

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Примечательно, что за основу модели взята не новая Toyota Corolla, а седан десятого поколения (2009-2013 годов выпуска). Автомобили покупают подержанными и срезают у них крышу, чтобы обустроить грузовой кузов.

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Размеры Toyota Corolla остаются фактически неизменными: длина достигает 4558 мм, а колесная база – 2578 мм. Вместо бензиновой четверки устанавливают электромотор мощностью 136 л. с.

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Аккумуляторная батарея емкостью 26 кВт∙ч размещена в днище. Она обеспечивает запас хода до 150 км. Разработчики подсчитали, что активная эксплуатация коммерческого электрокара позволит сэкономить несколько тысяч долларов в год на топливе.

Ранее Фокус рассказывал, что в Канаде также создали бронированный пикап Toyota Hilux. Для него предлагают несколько разных уровней защиты.