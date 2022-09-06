Toyota Corolla отримала незвичайну електричну версію для бізнесу (фото)

Комерційний електрокар Toyota Corolla оснащений 136-сильним мотором і має запас ходу в 150 км. За активної експлуатації він дозволить заощадити на паливі кілька тисяч доларів на рік.

Toyota Corolla вперше отримала електричну модифікацію. Найпопулярніший автомобіль у світі перетворили на електропікап і випускатимуть у Канаді. Про це пише сайт The Drive.

[ + – ] Ззаду в авто зрізаний дах та облаштований вантажний відсік

Електромобіль Toyota Corolla випускатимуть не на заводі японського автогіганта. Їхнім дрібносерійним виробництвом займеться невелика компанія Upcycle Green Technology. Спочатку планують збирати по 100 автомобільних рік, потім обсяги виробництва збільшать удвічі. Купити Toyota Corolla у кузові пікап можна буде за $35 000.

[ + – ] Щорічно випускатимуть по 100-200 пікапів

За основу моделі взято не нову Toyota Corolla, а седан десятого покоління (2009-2013 років випуску). Автомобілі купують уживаними та зрізають у них дах, щоб облаштувати вантажний кузов.

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Розміри Toyota Corolla залишаються практично постійними: довжина досягає 4558 мм, а колісна база — 2578 мм. Замість бензинової четвірки встановлюють електродвигун потужністю 136 к. с.

[ + – ] Пікап отримав 136-сильний мотор та батарею на 26 кВт∙год.

Акумуляторна батарея ємністю 26 кВт∙год розміщена в днищі. Вона забезпечує запас ходу до 150 км. Розробники підрахували, що активна експлуатація комерційного електрокара дозволить заощадити кілька тисяч доларів на рік на паливі.

Раніше Фокус розповідав, що у Канаді також створили броньований пікап Toyota Hilux. Для нього пропонують кілька різних рівнів захисту.