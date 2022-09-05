У Канаді створили ідеальний пікап Toyota для ЗСУ (відео)

Для Toyota Hilux є кілька рівнів бронювання. Топовий варіант витримує вибух двох гранат та обстріл із снайперської гвинтівки.

Пікап Toyota Hilux отримав броньовану версію. Підготувала її канадська компанія Inkas, що спеціалізується на створенні захищених автомобілів. Про це повідомляє її офіційний сайт.

На вигляд авто нічим не відрізняється від стандартної Toyota Hilux 2022 і його видають хіба що більш товсті куленепробивні скла. Бронювати можуть будь-яку версію пікапа – як дводверну, так і чотиридверну. Цікаво, що модель не продається в Канаді, тому автомобілі спеціально привозять туди для доопрацювання.

[ + – ] Салон Toyota Hilux залишився без змін Фото: скриншот/youtube

Покупцям запропоновано декілька рівнів захисту авто. Топовий BR6 дозволяє витримати вибух двох гранат або обстріл із автомата чи снайперської гвинтівки калібром 7,62 мм.

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Традиційно броньована техніка від Inkas ретельно тестується та здатна витримати масований обстріл. Подібні машини стали б у нагоді у ЗСУ, адже, як правило, захисники України отримують від волонтерів неброньовані пікапи (у тому числі – і Toyota).

Звичайно, тюнінг Toyota Hilux включає встановлення шин, які не бояться проколів. А ось салон та силовий агрегат пікапа при цьому залишилися незмінними. Автомобілі комплектують 2,8-літровим 200-сильним турбодизелем і 6-ступінчастою автоматичною КПП.

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