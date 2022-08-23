У Німеччині надійшов у виробництво дивовижний броньований лімузин Ґелендваґен (фото)

Лімузин Ґелендваґен на метр довший за стандартний позашляховик. Броня автомобіля захищає від обстрілу зі снайперської гвинтівки та вибуху двох гранат.

Mercedes-Benz G-Class отримав найнестандартнішу версію. Позашляховик перетворили на справжній лімузин та навіть бронювали. Про це повідомляє сайт autoevolution.

Незвичайний тюнінг Ґелендваґена виконали у німецькому ательє Klassen, яке спеціалізується на створенні броньованих лімузинів. Автомобіль вже доступний для замовлення: його вартість не названа, але вона, напевно, перевищує півмільйона євро.

[ + – ] Позашляховик досягає 5,9 м у довжину Фото: autoevolution.com

Mercedes G-Class розрізали навпіл і додали між дверима метрову вставку із вікном. У результаті довжина авто досягла 5 897 мм, а колісна база — 3 906 мм.

Броня стандарту В7 захищає Ґелендваґен від обстрілу з автомата або снайперської гвинтівки калібром 7,62 мм, а також витримує вибух двох гранат. Шини дозволяють продовжувати рух у разі проколу. Окрім того, з'явилася система пожежогасіння.

[ + – ] Mercedes-Benz G-Class броньований за стандартом В7 Фото: autoevolution.com

Салон Ґелендваґена оформляють на індивідуальне замовлення покупця. Всередині можуть встановити окремі сидіння з електроприводом, а в обробці використані дорогі шкіра та дерево.

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Оскільки броньований лімузин Mercedes-Benz G-Class суттєво поважчав, вирішено встановити потужніший двигун. Турбований 4,0-літровий V8 потужністю 585 к. с. запозичили у зарядженого Mercedes-AMG G63.

Раніше Фокус розповідав про ще один лімузин Ґелендваґен. Його створили в США і він має шість коліс.

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