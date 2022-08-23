В Германии поступил в производство впечатляющий бронированный лимузин Гелендваген (фото)

Лимузин Гелендваген на метр длиннее стандартного внедорожника. Броня автомобиля защищает от обстрела из снайперской винтовки и взрыва двух гранат.

Mercedes-Benz G-Class получил самую нестандартную версию. Внедорожник превратили в настоящий лимузин и даже бронировали. Об этом сообщает сайт autoevolution.

Необычный тюнинг Гелендвагена выполнили в немецком ателье Klassen, которое специализируется на создании бронированных лимузинов. Автомобиль уже доступен для заказа: его стоимость не названа, но она наверняка превышает полмиллиона евро.

[ + – ] Внедорожник достигает 5,9 м в длину Фото: autoevolution.com

Mercedes G-Class разрезали пополам и добавили между дверями метровую вставку с окном. В итоге, длина авто достигла 5897 мм, а колесная база – 3906 мм.

Броня стандарта В7 защищает Гелендваген от обстрела из автомата или снайперской винтовки калибром 7,62 мм, а также выдерживает взрыв двух гранат. Шины позволяют продолжать движение при проколе. Кроме того, появилась система пожаротушения.

[ + – ] Mercedes-Benz G-Class бронирован по стандарту В7 Фото: autoevolution.com

Салон Гелендвагена оформляют по индивидуальному заказу покупателя. Внутри могут установить отдельные сиденья с электроприводом, а в отделке использованы дорогие кожа и дерево.

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Поскольку бронированный лимузин Mercedes-Benz G-Class существенно потяжелел, то было решено установить более мощный двигатель. Турбированный 4,0-литровый V8 мощностью 585 л. с. позаимствовали у заряженного Mercedes-AMG G63.

Ранее Фокус рассказывал про еще один лимузин Гелендваген. Его создали в США и у него шесть колес.

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