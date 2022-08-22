В Ираке обнаружен единственный в своем роде лимузин УАЗ (видео)
Старый УАЗ превратили в оригинальный внедорожный лимузин. У него шесть дверей и восемь мест, а салон отделан кожей и велюром.
В Ираке ездит очень необычный UAZ Hunter. Внедорожник удлинен и у него целых шесть дверей. Видео с нестандартным авто опубликовал на Youtube блогер Мухаммед Тауфик.
Тюнинг УАЗ Хантер выполнили иракские мастера. Очевидно внедорожник попал туда еще в 90-х или начале 2000-х, ведь УАЗ поставлял авто в эту страну при Саддаме Хусейне.Важно
Внедорожник разрезали пополам и добавили третью пару дверей от еще одного UAZ Hunter. В результате, длина лимузина превысила 5 метров.
Доработки этим не ограничились – лимузин УАЗ получил новую решетку радиатора, аэродинамический обвес и полированные колесные диски с низкопрофильными шинами. Сзади и на крыше появились багажники.
Салон УАЗ Хантер теперь поместит восемь человек. В отделке использованы стеганная кожа и велюр. Кроме того, внедорожник получил мультимедийную систему с навигацией и сенсорным дисплеем.
Характеристики UAZ Hunter не раскрывают, но, скорее всего, лимузин сохранил стандартный силовой агрегат. Напомним, внедорожник оснащался 2,7-литровыми бензиновыми двигателями мощностью 98 и 128 л. с., а также 5-ступенчатой механической КПП и полным приводом с понижающей передачей.
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