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Авто

В Іраку виявлено єдиний у своєму роді лімузин УАЗ (відео)

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УАЗ Хантер отримав третю пару дверей

Старий УАЗ перетворили на оригінальний позашляховий лімузин. У нього шість дверей та вісім місць, а салон оздоблений шкірою та велюром.

В Іраку їздить дуже незвичайний UAZ Hunter. Позашляховик подовжений і має цілих шість дверей. Відео з нестандартним авто опублікував на Youtube блогер Мухаммед Тауфік.

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Ззаду та на даху з'явилися багажники

Тюнінг УАЗ Хантер виконали іракські майстри. Очевидно, позашляховик потрапив туди ще в 90-х або на початку 2000-х, адже УАЗ постачав авто в цю країну за Саддама Хусейна.

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Розкрито подробиці невідомого позашляховика ЗАЗ: його випустили в одному екземплярі

Позашляховик розрізали навпіл і додали третю пару дверей ще від одного UAZ Hunter. В результаті довжина лімузина перевищила 5 метрів.

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Салон оздоблений шкірою та велюром

Доробки цим не обмежилися – лімузин УАЗ отримав нову решітку радіатора, аеродинамічний обвіс та поліровані колісні диски з низькопрофільними шинами. Ззаду та на даху з'явилися багажники.

Салон УАЗ Хантер тепер помістить вісім людей. В обробці використані стьобана шкіра та велюр. Крім того, позашляховик отримав мультимедійну систему з навігацією та сенсорним дисплеєм.

Лімузин УАЗ Хантер існує в єдиному екземплярі

Характеристики UAZ Hunter не розкривають, але швидше за все лімузин зберіг стандартний силовий агрегат. Нагадаємо, позашляховик оснащувався 2,7-літровими бензиновими двигунами потужністю 98 та 128 л. с., а також 5-ступінчастою механічною КПП та повним приводом з понижувальною передачею.

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