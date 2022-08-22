В Іраку виявлено єдиний у своєму роді лімузин УАЗ (відео)

Старий УАЗ перетворили на оригінальний позашляховий лімузин. У нього шість дверей та вісім місць, а салон оздоблений шкірою та велюром.

В Іраку їздить дуже незвичайний UAZ Hunter. Позашляховик подовжений і має цілих шість дверей. Відео з нестандартним авто опублікував на Youtube блогер Мухаммед Тауфік.

[ + – ] Ззаду та на даху з'явилися багажники

Тюнінг УАЗ Хантер виконали іракські майстри. Очевидно, позашляховик потрапив туди ще в 90-х або на початку 2000-х, адже УАЗ постачав авто в цю країну за Саддама Хусейна.

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Позашляховик розрізали навпіл і додали третю пару дверей ще від одного UAZ Hunter. В результаті довжина лімузина перевищила 5 метрів.

[ + – ] Салон оздоблений шкірою та велюром

Доробки цим не обмежилися – лімузин УАЗ отримав нову решітку радіатора, аеродинамічний обвіс та поліровані колісні диски з низькопрофільними шинами. Ззаду та на даху з'явилися багажники.

Салон УАЗ Хантер тепер помістить вісім людей. В обробці використані стьобана шкіра та велюр. Крім того, позашляховик отримав мультимедійну систему з навігацією та сенсорним дисплеєм.

[ + – ] Лімузин УАЗ Хантер існує в єдиному екземплярі

Характеристики UAZ Hunter не розкривають, але швидше за все лімузин зберіг стандартний силовий агрегат. Нагадаємо, позашляховик оснащувався 2,7-літровими бензиновими двигунами потужністю 98 та 128 л. с., а також 5-ступінчастою механічною КПП та повним приводом з понижувальною передачею.

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