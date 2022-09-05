В Канаде построили идеальный пикап Toyota для ВСУ (видео)

Для Toyota Hilux доступны несколько уровней бронирования. Топовый вариант выдерживает взрыв двух гранат и обстрел из снайперской винтовки.

Пикап Toyota Hilux получил бронированную версию. Подготовила ее канадская компания Inkas, специализирующаяся на создании защищенных авто. Об этом сообщает ее официальный сайт.

С виду авто ничем не отличается от стандартной Toyota Hilux 2022 и его выдают разве что более толстые пуленепробиваемые стекла. Бронировать могут любую версию пикапа – как двухдверную, так и четырехдверную. Примечательно, что модель не продается в Канаде, поэтому автомобили специально привозят туда для доработки.

[ + – ] Салон Toyota Hilux остался без изменений Фото: скриншот/youtube

Покупателям предложены несколько уровней защиты авто. Топовый BR6 позволяет выдержать взрыв двух гранат или обстрел из автомата либо снайперской винтовки калибром 7,62 мм.

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Традиционно бронированная техника от Inkas тщательно тестируется и способна выдержать массированный обстрел. Подобные машины пригодились бы в ВСУ, ведь, как правило, защитники Украины получают от волонтеров небронированные пикапы (в том числе – и Toyota).

Естественно, тюнинг Toyota Hilux включает установку шин, которые не боятся проколов. А вот салон и силовой агрегат пикапа при этом остались неизменными. Авто комплектуют 2,8-литровым 200-сильным турбодизелем и 6-ступенчатой автоматической КПП.

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