HIMARS на минималках: защитники Украины показали работу легких самодельных РСЗО (видео)

Компактные РСЗО создают на базе авиационных установок неуправляемых ракет С-8. Они достаточно легкие, чтобы поместиться в кузове обычного пикапа.

В ВСУ продемонстрировали использование легких и компактных реактивных систем залпового огня. Создают их своими силами и устанавливают на шасси пикапов. Видео с РСЗО на "бандеромобилях" появилось на странице Ukraine Weapons Tracker в Twitter.

Самодельные РСЗО создаются на основе неуправляемых ракет С-8 класса "воздух-земля". Их в Украине достаточно, ведь в свое время их производством занимался завод "Артем". Порой даже используются пусковые установки, снятые со сбитых российских вертолетов.

[ + – ] Дальность стрельбы РСЗО составляет около 2 км

Ракеты С-8 имеют калибр 80 мм и оснащаются разными типами боеголовок – бронебойными, фугасными, бетонобойными, объемно-детонирующими. Ими оснащались различные типы истребителей, штурмовиков и ударных вертолетов.

РСЗО на базе С-8 получаются достаточно компактными и легкими, чтобы поместиться в кузов стандартного пикапа вроде Mitsubishi L200. Это делает их очень мобильными – можно быстро отстреляться и покинуть позицию.

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В Украине наладили производство недорогих внедорожников для ВСУ (видео)

Управление такими РСЗО осуществляется с помощью пульта. Дальность стрельбы составляет около 2 км, а рассеивание – примерно 6 м от точки прицеливания.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине налажен выпуск мощных внедорожников для армии на базе японских моделей.