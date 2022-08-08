HIMARS на мінімалках: захисники України показали роботу легких саморобних РСЗВ (відео)

Компактні РСЗВ створюють з урахуванням авіаційних установок некерованих ракет С-8. Вони досить легкі, щоб поміститися у кузові звичайного пікапа.

У ЗСУ продемонстрували використання легких та компактних реактивних систем залпового вогню. Створюють їх самотужки і встановлюють на шасі пікапів. Відео з РСЗВ на "бандеромобілях" з'явилося на сторінці Ukraine Weapons Tracker у Twitter.

Саморобні РСЗВ створюються на основі некерованих ракет С-8 класу "повітря-земля". Їх в Україні достатньо, адже свого часу їх виробництвом займався завод Артем. Іноді навіть використовуються пускові установки, зняті зі збитих російських вертольотів.

[ + – ] Дальність стрільби РСЗВ становить близько 2 км.

Ракети С-8 мають калібр 80 мм і оснащуються різними типами боєголовок — бронебійними, фугасними, бетонобійними, об'ємно-детонуючими. Ними оснащувалися різні типи винищувачів, штурмовиків та ударних вертольотів.

РСЗВ на базі С-8 виходять досить компактними і легкими, щоб поміститися в кузов стандартного пікапа на зразок Mitsubishi L200. Це робить їх дуже мобільними — можна швидко відстрілятися і залишити позицію.

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Управління такими РСЗВ здійснюється за допомогою пульта. Дальність стрільби становить близько 2 км, а розсіювання — приблизно 6 м від точки прицілювання.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні налагоджено випуск потужних позашляховиків для армії на базі японських моделей.