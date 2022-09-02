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Авто

Від творців iPhone: розкрито подробиці електрокара Luxgen із запасом ходу 700 км (фото)

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Luxgen n7 використовує електричну платформу від Foxconn

Електричний семимісний кросовер Luxgen n7 — перша модель від тайванського IT-гіганта Foxconn. Дизайн електрокара розробили в італійському ательє Pininfarina.

В інтернет потрапили перші зображення нового Luxgen N7. Тайванський електрокросовер надійде у продаж із 15 жовтня за ціною приблизно від 33 000 доларів. Про це повідомляє видання Autocar.

Електромобіль Luxgen n7 є спільною розробкою автоконцерну Yulon Motor і компанії Foxconn, яка насамперед відома тим, що займається випуском iPhone. Минулого року прототип електрокара представили під назвою Foxtron Model C і разом із ним показали ще дві моделі Foxconn.

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Дизайн кросовера розробили в ательє Pininfarina

Новий Luxgen n7 — це семимісний електрокросовер довжиною 4640 мм і з колісною базою 2860 мм. Його обтічний дизайн з тоненькими фарами розробили у знаменитому італійському ательє Pininfarina, а у Foxconn створили його платформу.

Відомо, що на вибір запропонують версії із заднім та повним приводом потужністю до 408 к. с. Запас ходу складе близько 700 км, а також розробники обіцяють надшвидку зарядку електрокара.

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Попередні замовлення на кросовер Luxgen n7 вже приймають, причому передоплата становить лише 1000 тайванських доларів або $32. Перші покупці отримають спеціальні NFT-токени, а також абонементи на рік безплатного користування мережею швидких зарядних станцій.

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Розробники обіцяють надшвидку зарядку батареї

Перші електромобілі Luxgen обіцяють доставити клієнтам на початку 2023 року. Також у Foxconn розглядають можливість відкриття заводу у США для постачання авто до інших країн.

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