От создателей iPhone: раскрыты подробности электрокара Luxgen с запасом хода 700 км (фото)

Электрический семиместный кроссовер Luxgen n7 — первая модель от тайваньского IT-гиганта Foxconn. Дизайн электрокара разработали в итальянском ателье Pininfarina.

В интернет попали первые изображения нового Luxgen n7. Тайваньский электрокроссовер поступит в продажу с 15 октября по цене примерно от 33 000 долларов. Об этом сообщает издание Autocar.

Электромобиль Luxgen n7 является совместной разработкой автоконцерна Yulon Motor и компании Foxconn, которая, в первую очередь, известна тем, что занимается выпуском iPhone. В прошлом году прототип электрокара был представлен под названием Foxtron Model C и вместе с ним показали еще две модели Foxconn.

[ + – ] Дизайн кроссовера разработали в ателье Pininfarina

Новый Luxgen n7 – это семиместный электрокроссовер длиной 4640 мм и с колесной базой в 2860 мм. Его обтекаемый дизайн с тоненькими фарами разработали в знаменитом итальянском ателье Pininfarina, а в Foxconn создали его платформу.

Известно, что на выбор предложат версии с задним и полным приводом мощностью до 408 л. с. Запас хода составит около 700 км, а еще разработчики обещают сверхбыструю зарядку электрокара.

Важно

В США стартовало производство сверхмощного электровнедорожника Rivian (фото)

Предварительные заказы на кроссовер Luxgen n7 уже принимают, причем предоплата составляет всего 1000 тайваньских долларов или $32. Первые покупатели получат специальные NFT-токены, а также абонементы на год бесплатного пользования сетью быстрых зарядных станций.

[ + – ] Разработчики обещают сверхбыструю зарядку батареи

Первые электромобили Luxgen обещают доставить клиентам в начале 2023 года. Также в Foxconn рассматривают возможность открытия завода в США для поставок авто в другие страны.

Ранее Фокус рассказывал про флагманский электрокроссовер Skoda с запасом хода 600 км и просторным салоном.