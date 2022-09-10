Виявлено Toyota Corolla 1969 року в ідеальному стані та з цікавою історією (фото)

Toyota Corolla за 53 роки проїхала понад 500 тис. км, але чудово збереглася. Власник дбав про автомобіль і регулярно його обслуговував.

У музеї Toyota незабаром з'явиться новий експонат — непомітна на вигляд Corolla найпершого покоління. Седан випущений у 1969 році, але має вигляд нового. Про це повідомляє NHK.

[ + – ] Із 1969 року в Toyota Corolla один-єдиний власник Фото: NHK

Усі 53 роки в цієї Toyota Corolla був один-єдиний власник Сего Асада. Це не капсула часу, і автомобіль постійно експлуатували донедавна — його пробіг становить 563 тис. км.

При цьому на одометрі авто — 63 тис. км. пробігу. Справа в тому, що він може показувати лише п'ятизначні числа (до 99 999 км) і вже п'ять разів обнулявся.

[ + – ] Для власника автомобіль став частинкою способу життя Фото: NHK

Незважаючи на солідний пробіг, авто чудово збереглося, адже Сего Асада дбав про нього та регулярно обслуговував. Він міняв мастило раз на 3000 км і за можливості використовував лише оригінальні деталі (хоча останнім часом із запчастинами виникають проблеми). У власника зберігаються три товсті сервісні книги з чеками й актами виконаних робіт.

Важливо

У Європі знайдено занедбаний автосалон із незайманими Volvo 80-х років (фото)

Для власника з Toyota Corolla пов'язане все життя. Завдяки авто він познайомився зі своєю майбутньою дружиною, на ньому забирав дочку з пологового будинку. Машина навіть зіграла в документальному фільмі про гучне пограбування 1968 року.

[ + – ] Автомобіль регулярно обслуговували з використанням оригінальних запчастин Фото: NHK

Сего Асада багато подорожував на Toyota Corolla Японією, а також брав участь у шоу ретро-авто й благодійних заходах. Японець вважає, що машина принесла йому щастя, і хоча сумно розлучатися з нею, він хоче поділитися цим щастям із іншими людьми. Саме тому Асада погодився віддати Toyota Corolla в музей.

[ + – ] Toyota Corolla стане музейним експонатом Фото: NHK

Нагадаємо, що Toyota Corolla — наймасовіша модель усіх часів і народів. Загалом випустили понад 50 мільйонів цих авто.

Раніше Фокус розповідав про оригінальний електричний пікап Toyota Corolla. Його почали випускати в Канаді.