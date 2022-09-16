У ЗМІ витекли перші зображення нового компактного кросовера Toyota

Таємничий гібридний кросовер Toyota з'явився на патентних зображеннях. Найімовірніше, розсекречено друге покоління моделі C-HR.

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В інтернет потрапили зображення нового кросовера Toyota. Їх передали Департаменту інтелектуальної власності Австралії для реєстрації. Про це пише сайт The Drive.

[ + – ] У автомобіля клиноподібний профіль із загостреним "носом" Фото: the drive

Кросовер Toyota є серійною версією концепт-кара Small SUV EV, показаного минулого року. Однак якщо прототип був електричним, то серія авто піде в плаг-ін гібридному виконанні. На це натякають широкі ґрати радіатора, а також наявність у кросовера одночасно лючка бензобака та роз'єму для підзарядки.

[ + – ] Ліхтарі розташовані досить високо Фото: the drive

Нова Toyota відрізняється гранованим дизайном із загостреним "носом" і клиноподібним профілем. Має тоненькі діодні фари в стилі Toyota Crown, висувні дверні ручки та високо посаджені ліхтарі.

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Поки що точно не відомо, яку модель розсекретили. Швидше за все, перед нами — кросовер Toyota C-HR другого покоління, адже нинішня модель має схожий силует. C-HR випускають із 2016 року, і незабаром очікується нова її генерація.

[ + – ] Кросовер Toyota отримає гібридну установку Фото: the drive

Нова Toyota C-HR буде збудована на платформі TNGA-C, як і модель Corolla. Передбачається, що, крім гібридного варіанту, будуть доступні й бензинові версії кросовера. Прем'єра моделі має відбутися у 2023 році.

Раніше Фокус повідомляв, що Toyota показала найрідкіснішу та найексклюзивнішу модель у своїй історії.