Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

В СМИ утекли первые изображения нового компактного кроссовера Toyota

Кроссовер Тойота, новая Тойота, Toyota C-HR 2023, новая Toyota C-HR, кроссовер Toyota
Фото: the drive | Кроссовер является серийной версией концепт-кара Toyota Small SUV EV

Таинственный гибридный кроссовер Toyota показался на патентных изображениях. Скорее всего, рассекречено второе поколение модели C-HR.

Related video

В интернет попали изображения нового кроссовера Toyota. Их передали Департамента интеллектуальной собственности Австралии для регистрации. Об этом пишет сайт The Drive.

Кроссовер Тойота, новая Тойота, Toyota C-HR 2023, новая Toyota C-HR, кроссовер Toyota Fullscreen
У автомобиля клиновидный профиль с заостренным "носом"
Фото: the drive

Кроссовер Toyota являет собой серийную версию концепт-кара Small SUV EV, показанного в прошлом году. Однако если прототип был электрическим, то в серию авто пойдет в плаг-ин гибридном исполнении. На это намекают широкая решетка радиатора, а также наличие у кроссовера одновременно лючка бензобака и разъема для подзарядки.

Кроссовер Тойота, новая Тойота, Toyota C-HR 2023, новая Toyota C-HR, кроссовер Toyota Fullscreen
Фонари расположены довольно высоко
Фото: the drive

Новая Toyota отличается граненым дизайном с заостренным "носом" и клиновидным профилем. У нее тоненькие диодные фары в стиле Toyota Crown, выдвижные дверные ручки и высоко посаженные фонари.

Важно
Раскрыты первые подробности самого дешевого кроссовера Lexus за 25 000 евро (фото)
Раскрыты первые подробности самого дешевого кроссовера Lexus за 25 000 евро (фото)

Пока точно не известно, какую модель рассекретили. Скорее всего, перед нами – кроссовер Toyota C-HR второго поколения, ведь у нынешней модели схожий силуэт. C-HR выпускают с 2016 года и вскоре ожидается новая ее генерация.

Кроссовер Тойота, новая Тойота, Toyota C-HR 2023, новая Toyota C-HR, кроссовер Toyota Fullscreen
Кроссовер Toyota получит гибридную установку
Фото: the drive

Новая Toyota C-HR будет построена на платформе TNGA-C, как и модель Corolla. Предполагается, что помимо гибридного варианта будут доступны и бензиновые версии кроссовера. Премьера модели должна состояться в 2023 году.

Ранее Фокус сообщал, что Toyota показала самую редкую и эксклюзивную модель в своей истории.