В СМИ утекли первые изображения нового компактного кроссовера Toyota

Таинственный гибридный кроссовер Toyota показался на патентных изображениях. Скорее всего, рассекречено второе поколение модели C-HR.

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В интернет попали изображения нового кроссовера Toyota. Их передали Департамента интеллектуальной собственности Австралии для регистрации. Об этом пишет сайт The Drive.

[ + – ] У автомобиля клиновидный профиль с заостренным "носом" Фото: the drive

Кроссовер Toyota являет собой серийную версию концепт-кара Small SUV EV, показанного в прошлом году. Однако если прототип был электрическим, то в серию авто пойдет в плаг-ин гибридном исполнении. На это намекают широкая решетка радиатора, а также наличие у кроссовера одновременно лючка бензобака и разъема для подзарядки.

[ + – ] Фонари расположены довольно высоко Фото: the drive

Новая Toyota отличается граненым дизайном с заостренным "носом" и клиновидным профилем. У нее тоненькие диодные фары в стиле Toyota Crown, выдвижные дверные ручки и высоко посаженные фонари.

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Пока точно не известно, какую модель рассекретили. Скорее всего, перед нами – кроссовер Toyota C-HR второго поколения, ведь у нынешней модели схожий силуэт. C-HR выпускают с 2016 года и вскоре ожидается новая ее генерация.

[ + – ] Кроссовер Toyota получит гибридную установку Фото: the drive

Новая Toyota C-HR будет построена на платформе TNGA-C, как и модель Corolla. Предполагается, что помимо гибридного варианта будут доступны и бензиновые версии кроссовера. Премьера модели должна состояться в 2023 году.

Ранее Фокус сообщал, что Toyota показала самую редкую и эксклюзивную модель в своей истории.