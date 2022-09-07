Раскрыты первые подробности самого дешевого кроссовера Lexus за 25 000 евро (фото)

Компактный кроссовер Lexus LBX разрабатывают специально для европейского рынка. Модель построят на платформе Toyota Yaris Cross и предложат в бензиновой и гибридной версиях.

В интернет попало первое изображение Lexus LBX. Самый компактный и доступный кроссовер Lexus официально представят в следующем году. Об этом сообщает сайт Motor.es.

[ + – ] Кроссовер построят на базе Toyota Yaris Cross Фото: Toyota

Новый Lexus LBX должны были представить в нынешнем году, но затем презентацию перенесли на май-июнь 2023 года. Очевидно причиной стал дефицит микрочипов и других автомобильных комплектующих.

Модель разрабатывают на базе Toyota Yaris Cross и готовят специально для европейского рынка. Судя по рендерам, кроссовер Lexus будет отличаться от собрата огромной веретенообразной решеткой радиатора и раскосыми фарами.

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Как и Toyota Yaris Cross, Lexus LBX 2023 построят на платформе TNGA-B, а его длина составит около 4,2 м. То есть, он будет примерно на 20 см короче Lexus US, который сейчас является самой компактной моделью марки.

Ожидается, что новый Lexus LBX будут оснащать 1,5-литровым 120-сильным бензиновым двигателем и гибридной установкой мощностью 116 л. с. Обе версии получат вариатор, а привод может быть передним или полным. Купить кроссовер Lexus можно будет по цене примерно от 25 тысяч евро.

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