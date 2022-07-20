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Самый компактный кроссовер Toyota получил спортивную версию (фото)

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Фото: Toyota | Toyota Yaris Cross GR Sport узнается по особой решетке радиатора

Toyota Yaris Cross получил спортивный вариант от команды Gazoo Racing. Кроссоверу изменили дизайн, улучшили салон и доработали ходовую.

Линейку Toyota Yaris Cross 2022 пополнила новая версия GR Sport. Компактный кроссовер доработали в команде Gazoo Racing, создающей гоночные и заряженные Toyota. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте японской марки.

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Бамперы стали агрессивнее на вид
Фото: Toyota

Новая Toyota Yaris Cross GR Sport отличается от стандартной модели особой решеткой радиатора с сотовым узором. Кроме того, у кроссовера более агрессивный дизайн бамперов. Клиренс уменьшен на 10 мм и установлены 18-дюймовые легкосплавные диски с шинами Falken FK510 SUV.

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В отделке использованы нубук и искусственная кожа
Фото: Toyota

В отделке салона использованы нубук и искусственная кожа, а разбавляют их черные матовые вставки. Педали украшены металлическими накладками. Также установлены спортивные сиденья с улучшенной боковой поддержкой.

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Двигатели Toyota Yaris Cross GR Sport остались без изменений: кроссовер доступен с 1,5-литровым бензиновым двигателем на 125 л. с. или гибридной установкой мощностью 116 л. с. Обе версии переднеприводные и оснащены бесступенчатым вариатором.

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Спереди установлены спортивные кресла
Фото: Toyota

А вот ходовая кроссовера доработана. Его подвеску сделали более упругой благодаря новым пружинам и амортизаторам. Кроме того, перенастроен усилитель руля и появились распорки, увеличивающие жесткость кузова.

Ранее Фокус сообщал, что Toyota готовит целое семейство премиальных моделей Crown. Они будут доступны только в гибридном и электрическом исполнении.