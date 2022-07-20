Найкомпактніший кросовер Toyota отримав спортивну версію (фото)

Toyota Yaris Cross отримав спортивний варіант команди Gazoo Racing. Кросоверу змінили дизайн, покращили салон і доопрацювали ходову.

Лінійку Toyota Yaris Cross 2022 поповнила нова версія GR Sport. Компактний кросовер доопрацювали в команді Gazoo Racing, яка створює гоночні та заряджені Toyota. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті японської марки.

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[ + – ] Бампери стали агресивнішими на вигляд Фото: Toyota

Нова Toyota Yaris Cross GR Sport відрізняється від стандартної моделі особливою решіткою радіатора з візерунком у вигляді сот. Крім того, у кросовера більш агресивний дизайн бамперів. Кліренс зменшений на 10 мм і встановлені 18-дюймові легкосплавні диски із шинами Falken FK510 SUV.

[ + – ] В обробці використані нубук і штучна шкіра Фото: Toyota

В обробці салону використані нубук і штучна шкіра, а розбавляють їх чорні матові вставки. Педалі оздоблені металевими накладками. Також встановлені спортивні сидіння з покращеною бічною підтримкою.

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Двигуни Toyota Yaris Cross GR Sport залишилися без змін: кросовер доступний з 1,5-літровим бензиновим двигуном на 125 к. с. або гібридною установкою потужністю 116 к. с. Обидві версії передньопривідні та оснащені безступінчастим варіатором.

[ + – ] Спереду встановлені спортивні крісла Фото: Toyota

А ось ходова кросовера доопрацьована. Його підвіску зробили більш пружною завдяки новим пружинам та амортизаторам. Крім того, переналаштовано підсилювач керма та з'явилися розпірки, що збільшують жорсткість кузова.

Раніше Фокус повідомляв, що Toyota готує цілу родину преміальних моделей Crown. Вони будуть доступні лише у гібридному й електричному виконанні.