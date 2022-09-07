Розкрито перші подробиці найдешевшого кросовера Lexus за 25 000 євро (фото)

Компактний кросовер Lexus LBX розробляють спеціально для європейського ринку. Модель побудують на платформі Toyota Yaris Cross та запропонують у бензиновій і гібридній версіях.

В інтернет потрапило перше зображення Lexus LBX. Найкомпактніший і найдоступніший кросовер Lexus офіційно представлять у наступному році. Про це повідомляє сайт Motor.es.

[ + – ] Кросовер збудують на базі Toyota Yaris Cross Фото: Toyota

Новий Lexus LBX мали представити цього року, але потім презентацію перенесли на травень-червень 2023 року. Очевидно причиною став дефіцит мікрочіпів та інших автомобільних комплектувальних.

Модель розробляють на базі Toyota Yaris Cross та готують спеціально для європейського ринку. Судячи з рендерів, кросовер Lexus відрізнятиметься від побратима величезною веретеноподібною решіткою радіатора та розкосими фарами.

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Як і Toyota Yaris Cross, Lexus LBX 2023 побудують на платформі TNGA-B, а його довжина складе приблизно 4,2 м. Тобто, він буде приблизно на 20 см коротшим за Lexus US, який зараз є найкомпактнішою моделлю марки.

Очікується, що новий Lexus LBX оснащуватимуть 1,5-літровим 120-сильним бензиновим двигуном і гібридною установкою потужністю 116 к. с. Обидві версії отримають варіатор, а привід може бути переднім чи повним. Купити кросовер Lexus можна буде за ціною приблизно від 25 тисяч євро.

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