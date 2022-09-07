На аукціоні продали дивний гібрид Toyota Land Cruiser Prado та Lexus GX (фото)

Американець перетворив Lexus GX 460 на Toyota Land Cruiser Prado. Позашляховику замінили кузовні панелі та деталі салону, однак під капотом залишилася 305-сильна вісімка.

У США виявлено дуже незвичайний Toyota Land Cruiser Prado із сюрпризом усередині. Позашляховик із пробігом 305 тис. км продали на аукціоні Cars and Bids за 18 250 доларів — про це повідомляється на його сайті.

[ + – ] На дверях багажника з'явився новий декор

На перший погляд, це непримітний Land Cruiser Prado, але насправді це не Toyota. Автомобіль переробили з Lexus GX 460 2010 випуску.

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Як відомо, Lexus GX 460 є розкішною версією Toyota Land Cruiser Prado та більшість кузовних панелей у двох авто — загальні. Довелося замінити решітку радіатора, бампери, оптику та капот. Крім того, встановлені нові підніжки та декор на дверях багажника. В салоні поміняли центральну консоль, важіль КПП та підстаканники.

[ + – ] У салоні замінено центральну консоль і важіль КПП

Позашляховик має одну явну перевагу перед стандартним Toyota Land Cruiser Prado — він потужніший. Як відомо, Lexus GX оснащують 4,6-літровим V8 потужністю 305 к. с., який недоступний його доступнішому побратиму.

[ + – ] Під капотом встановлений 305-сильний V8

Тепер невідомо, що спонукало власника зробити такий тюнінг Lexus GX 460. Цілком можливо, що він захотів виділитися та їздити на рідкісному авто, адже Toyota Land Cruiser Prado у США давно не продається.

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