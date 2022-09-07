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Авто

На аукционе продали странный гибрид Toyota Land Cruiser Prado и Lexus GX (фото)

Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Land Cruiser, Lexus GX 460, Lexus GX, тюнинг Lexus GX
У внедорожника заменены бамперы, оптика, решетка радиатора и капот

Американец превратил Lexus GX 460 в Toyota Land Cruiser Prado. Внедорожнику заменили кузовные панели и детали салона, но при этом под капотом осталась 305-сильная восьмерка.

В США обнаружен очень необычный Toyota Land Cruiser Prado с сюрпризом внутри. Внедорожник с пробегом 305 тыс. км продали на аукционе Cars and Bids за 18 250 долларов — об этом сообщается на его сайте.

Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Land Cruiser, Lexus GX 460, Lexus GX, тюнинг Lexus GX
На двери багажника появился новый декор

На первый взгляд, это непримечательный Land Cruiser Prado, но на самом деле это не Toyota. Автомобиль переделали из Lexus GX 460 2010 года выпуска.

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Как известно, Lexus GX 460 является роскошной версией Toyota Land Cruiser Prado и большинство кузовных панелей у двух авто — общие. Пришлось заменить решетку радиатора, бамперы, оптику и капот. Кроме того, установлены новые подножки и декор на двери багажника. В салоне поменяли центральную консоль, рычаг КПП и подстаканники.

Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Land Cruiser, Lexus GX 460, Lexus GX, тюнинг Lexus GX
В салоне заменены центральная консоль и рычаг КПП

Внедорожник имеет одно явное преимущество перед стандартным Toyota Land Cruiser Prado — он мощнее. Как известно, Lexus GX оснащают 4,6-литровым V8 мощностью 305 л. с., который недоступен его более доступному собрату.

Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Land Cruiser, Lexus GX 460, Lexus GX, тюнинг Lexus GX
Под капотом установлен 305-сильный V8

На данный момент неизвестно, что подвигло владельца сделать такой тюнинг Lexus GX 460. Вполне возможно, что он захотел выделиться и ездить на редком авто, ведь Toyota Land Cruiser Prado в США давно не продается.

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