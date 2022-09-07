На аукционе продали странный гибрид Toyota Land Cruiser Prado и Lexus GX (фото)

Американец превратил Lexus GX 460 в Toyota Land Cruiser Prado. Внедорожнику заменили кузовные панели и детали салона, но при этом под капотом осталась 305-сильная восьмерка.

В США обнаружен очень необычный Toyota Land Cruiser Prado с сюрпризом внутри. Внедорожник с пробегом 305 тыс. км продали на аукционе Cars and Bids за 18 250 долларов — об этом сообщается на его сайте.

[ + – ] На двери багажника появился новый декор

На первый взгляд, это непримечательный Land Cruiser Prado, но на самом деле это не Toyota. Автомобиль переделали из Lexus GX 460 2010 года выпуска.

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Как известно, Lexus GX 460 является роскошной версией Toyota Land Cruiser Prado и большинство кузовных панелей у двух авто — общие. Пришлось заменить решетку радиатора, бамперы, оптику и капот. Кроме того, установлены новые подножки и декор на двери багажника. В салоне поменяли центральную консоль, рычаг КПП и подстаканники.

[ + – ] В салоне заменены центральная консоль и рычаг КПП

Внедорожник имеет одно явное преимущество перед стандартным Toyota Land Cruiser Prado — он мощнее. Как известно, Lexus GX оснащают 4,6-литровым V8 мощностью 305 л. с., который недоступен его более доступному собрату.

[ + – ] Под капотом установлен 305-сильный V8

На данный момент неизвестно, что подвигло владельца сделать такой тюнинг Lexus GX 460. Вполне возможно, что он захотел выделиться и ездить на редком авто, ведь Toyota Land Cruiser Prado в США давно не продается.

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