На аукционе продали странный гибрид Toyota Land Cruiser Prado и Lexus GX (фото)
Американец превратил Lexus GX 460 в Toyota Land Cruiser Prado. Внедорожнику заменили кузовные панели и детали салона, но при этом под капотом осталась 305-сильная восьмерка.
В США обнаружен очень необычный Toyota Land Cruiser Prado с сюрпризом внутри. Внедорожник с пробегом 305 тыс. км продали на аукционе Cars and Bids за 18 250 долларов — об этом сообщается на его сайте.
На первый взгляд, это непримечательный Land Cruiser Prado, но на самом деле это не Toyota. Автомобиль переделали из Lexus GX 460 2010 года выпуска.Важно
Как известно, Lexus GX 460 является роскошной версией Toyota Land Cruiser Prado и большинство кузовных панелей у двух авто — общие. Пришлось заменить решетку радиатора, бамперы, оптику и капот. Кроме того, установлены новые подножки и декор на двери багажника. В салоне поменяли центральную консоль, рычаг КПП и подстаканники.
Внедорожник имеет одно явное преимущество перед стандартным Toyota Land Cruiser Prado — он мощнее. Как известно, Lexus GX оснащают 4,6-литровым V8 мощностью 305 л. с., который недоступен его более доступному собрату.
На данный момент неизвестно, что подвигло владельца сделать такой тюнинг Lexus GX 460. Вполне возможно, что он захотел выделиться и ездить на редком авто, ведь Toyota Land Cruiser Prado в США давно не продается.
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