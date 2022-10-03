Культовый внедорожник Toyota снимают с производства: представлена прощальная версия (фото)

Toyota FJ Cruiser производят с 2006 года и он до сих пор пользуется спросом. Финальную версию внедорожника выпустят ограниченным тиражом в 1000 экземпляров.

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Знаменитый Toyota FJ Cruiser снимают с производства. Ретро-внедорожник отправят "на пенсию" после 16 лет на конвейере. Об этом сообщает представительство японской марки в Саудовской Аравии.

[ + – ] Toyota FJ Cruiser выпускают уже 16 лет Фото: Toyota

Toyota FJ Cruiser дебютировал в 2006 году и оказался настоящим долгожителем. Хотя рамный внедорожник перестали продавать в США с 2014 года, а в Японии – с 2017, его оставили в производстве специально для стран Ближнего Востока, ведь там он до сих пор пользуется спросом.

Именно для Ближнего Востока, в первую очередь, создали прощальную версию Toyota FJ Cruiser Final Edition. Она поступит в производство с декабря и будет выпущена тиражом в 1000 экземпляров.

[ + – ] Салон внедорожника отделан двухцветной кожей Фото: Toyota

Все Toyota FJ Cruiser Final Edition окрасят в бежевый цвет, а серебристый декор на кузове заменят черным. Авто получит специальные 20-дюймовые диски, а салон будет отделан бежево-черной кожей.

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Как и все Toyota FJ Cruiser, финальный вариант будет оснащен 4,0-литровым 280-сильным V6. Авто сохранит 5-ступенчатую автоматическую КПП и полный привод с понижающей передачей.

[ + – ] Серебристый декор на кузове заменен черными деталями Фото: Toyota

Напомним, что внедорожник построен на рамной платформе Toyota Prado 120. Его дизайн выполнен в духе классического Toyota Land Cruiser FJ40 70-х годов. Среди особенностей модели – миниатюрные задние двери, открывающиеся против движения.

Ранее Фокус сообщал, что Toyota остановит выпуск популярного кроссовера RAV4.

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