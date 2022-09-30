General Motors готовят недорогого электрического конкурента Suzuki Jimny (видео)

Компактный внедорожник Baojun получит два электромотора и полный привод. Стоимость оригинальной модели составит менее 20 000 долларов.

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В интернет попали фотографии и видео с компактным электрическим внедорожником Baojun. Новая модель будет представлена в ноябре на автосалоне в Гуанчжоу, сообщает сайт CarNewsChina.

Над электрокаром работают специалисты концерна General Motors, ведь именно ему принадлежит бренд Baojun. Автомобиль длиной менее 4 метров позиционируют, как электрическую альтернативу популярному Suzuki Jimny.

[ + – ] Электрокар получил тоненькие диодные фары Фото: CarNewsChina

Китайский электромобиль в профиль напоминает Jimny – у него вертикальные стойки крыши, массивные бамперы и короткие свесы кузова. В то же время, ни о каком копировании речь не идет, ведь в дизайне преобладают раздутые плавные линии, а не грани, как у японского аналога. Тоненькие фары – светодиодные.

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Характеристики внедорожника пока не разглашают. По предварительным данным, он будет доступен исключительно в полноприводной версии и получит два мотора от электромобиля Baojun Kiwi. Поскольку Kiwi комплектуют электромоторами на 54 либо 68 л. с., то ожидается, что мощность новой модели составит от 108 до 136 л. с.

Стоимость модели составит менее 20 000 долларов. Новый внедорожник от General Motors имеет все шансы появиться за пределами Китая, ведь продажу моделей бренда уже наладили в ряде стран. А недорогие электромобили Baojun уже есть даже в Украине.

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