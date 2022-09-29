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Авто

Tata презентовала недорогой электромобиль за $10 500 с запасом хода свыше 300 км (фото)

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Электрический вариант Tata Tiago отличается дизайном передней части

Электромобиль Tata Tiago EV достигает всего 3,7 м в длину и рассчитан на четырех человек. Городской хэтчбек предложен в версиях мощностью 61 и 74 л. с. и уже в базовой комплектации получил кондиционер и цифровой щиток приборов.

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В Индии дебютировала новая Tata Tiago EV. Бюджетный электрокар поступит в продажу на родине с января по цене от 10 500 до 14 500 долларов, а позже может появиться и в других странах. Об этом сообщает официальный сайт Tata.

Tata Tiago EV, Tata Tiago, новая Tata Tiago EV, электромобиль Tata Tiago,Tata Tiago 2022, индийский электромобиль Fullscreen
Tata Tiago EV достигает всего 3,7 м в длину

Электромобиль Tata Tiago EV – компактный хэтчбек В-класса длиной 3765 мм и шириной 1677 мм с лаконичным и сдержанным дизайном. От бензиновой версии модели электрокар отличается оформлением передней части с заглушкой на месте решетки радиатора.

Tata Tiago EV, Tata Tiago, новая Tata Tiago EV, электромобиль Tata Tiago,Tata Tiago 2022, индийский электромобиль Fullscreen
Модель предложена в двух версиях по мощности и запасу хода

Хэтчбек рассчитан на четырех человек и обладает 240-литровым багажником. Недорогой электромобиль Tata получил цифровую панель приборов и оригинальный круглый селектор трансмиссии.

Tata Tiago EV, Tata Tiago, новая Tata Tiago EV, электромобиль Tata Tiago,Tata Tiago 2022, индийский электромобиль Fullscreen
Все Tata Tiago EV получили цифровой щиток приборов

Базовая версия Tata Tiago EV оснащена кондиционером, а в топовом варианте есть бесключевой доступ, 7-дюймовый сенсорный дисплей, круиз-контроль, датчики дождя и света.

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Индийский электрокар предложат в двух модификациях. Базовый вариант получит 61-сильный мотор и батарею на 19,2 кВт∙ч. Он сможет разгоняться до 50 км/ч за 6,2 с и проезжать 250 км без подзарядки.

Tata Tiago EV, Tata Tiago, новая Tata Tiago EV, электромобиль Tata Tiago,Tata Tiago 2022, индийский электромобиль Fullscreen
Салон рассчитан на четырех человек

В более дорогих версиях мощность электромотора составит 74 л. с., а емкость батареи – 24 кВт∙ч. В этом случае разгон до 50 км/ч займет 5,7 с, а запас хода составит 315 км. Зарядить электрокар можно за 5-6 часов, а с опционным зарядным устройством повышенной мощности это время сокращается до 2,5-3,5 часов.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине появились бюджетные электромобили от General Motors за $10 000.