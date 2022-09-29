Tata презентовала недорогой электромобиль за $10 500 с запасом хода свыше 300 км (фото)

Электромобиль Tata Tiago EV достигает всего 3,7 м в длину и рассчитан на четырех человек. Городской хэтчбек предложен в версиях мощностью 61 и 74 л. с. и уже в базовой комплектации получил кондиционер и цифровой щиток приборов.

Related video

В Индии дебютировала новая Tata Tiago EV. Бюджетный электрокар поступит в продажу на родине с января по цене от 10 500 до 14 500 долларов, а позже может появиться и в других странах. Об этом сообщает официальный сайт Tata.

[ + – ] Tata Tiago EV достигает всего 3,7 м в длину

Электромобиль Tata Tiago EV – компактный хэтчбек В-класса длиной 3765 мм и шириной 1677 мм с лаконичным и сдержанным дизайном. От бензиновой версии модели электрокар отличается оформлением передней части с заглушкой на месте решетки радиатора.

[ + – ] Модель предложена в двух версиях по мощности и запасу хода

Хэтчбек рассчитан на четырех человек и обладает 240-литровым багажником. Недорогой электромобиль Tata получил цифровую панель приборов и оригинальный круглый селектор трансмиссии.

[ + – ] Все Tata Tiago EV получили цифровой щиток приборов

Базовая версия Tata Tiago EV оснащена кондиционером, а в топовом варианте есть бесключевой доступ, 7-дюймовый сенсорный дисплей, круиз-контроль, датчики дождя и света.

Важно

Новый электромобиль Skoda Fabia показался на первых изображениях

Индийский электрокар предложат в двух модификациях. Базовый вариант получит 61-сильный мотор и батарею на 19,2 кВт∙ч. Он сможет разгоняться до 50 км/ч за 6,2 с и проезжать 250 км без подзарядки.

[ + – ] Салон рассчитан на четырех человек

В более дорогих версиях мощность электромотора составит 74 л. с., а емкость батареи – 24 кВт∙ч. В этом случае разгон до 50 км/ч займет 5,7 с, а запас хода составит 315 км. Зарядить электрокар можно за 5-6 часов, а с опционным зарядным устройством повышенной мощности это время сокращается до 2,5-3,5 часов.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине появились бюджетные электромобили от General Motors за $10 000.