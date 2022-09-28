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Авто

Новый электромобиль Skoda Fabia показался на первых изображениях

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Фото: Motor1.com | Электрокар Skoda Fabia появится после 2025 года

Электромобиль Skoda Fabia предложат в нескольких версиях с задним и полным приводом. Топовые варианты смогут проезжать свыше 400 км без подзарядки.

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Опубликованы первые рендеры Skoda Fabia пятого поколения. Новая модель появится не ранее 2025 года и станет электромобилем. Об этом сообщает сайт Motor1.

Судя по изображениям, новая Skoda Fabia позаимствует черты дизайна у кроссовера Vision 7S, который станет серийным несколько раньше. У хэтчбека тоненькие светодиодные фары и черная пластиковая вставка на месте решетки радиатора.

Новая Шкода Фабия, Skoda Fabia, новая Skoda Fabia, электромобиль Skoda Fabia, электромобиль шкода фабия Fullscreen
Внешний вид выполнят в новом фирменном стиле
Фото: Motor1.com

Силуэт Skoda Fabia остался знакомым. В то же время, во внешнем виде стало меньше граней, а боковины стали менее рельефными. Скорее всего, электрокар немного подрастет в размерах по сравнению с нынешней моделью.

Электромобиль Skoda Fabia будет построен на платформе МЕВ, которую также используют Volkswagen ID.3 и ID.4. Скорее всего, это будет последняя модель на этой архитектуре.

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Новая Skoda Fabia будет предложена в нескольких версиях с задним и полным приводом — переднеприводной модели больше не будет. Самый "дальнобойный" вариант сможет проехать свыше 400 км без подзарядки.

Fabia – не единственная популярная модель чешской марки, которая станет электрокаром. Такой же путь пройдет и новая Skoda Octavia.

Ранее Фокус рассказывал про 20-летнюю Skoda Fabia в состоянии нового авто. Ее пробег – всего 3000 км.