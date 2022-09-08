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Авто

Капсула времени: обнаружена 20-летняя Skoda Fabia в состоянии нового авто (фото)

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Skoda Fabia 2001 года проехала всего 3000 км

Skoda Fabia практически не выезжала на дороги и большую часть времени стояла в гараже по причине болезни владельца. Автомобиль идеально сохранился и выглядит как новый.

В Чехии нашли идеально сохранившуюся Skoda Fabia первого поколения. За два десятилетия автомобиль проехал всего 3000 км и выглядит как новый. Подробности авто раскрыты на сайте Bazos.cz.

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Первый владелец Skoda часто болел и не мог активно эксплуатировать авто

Нынешний владелец Skoda Fabia Иржи Брдичка рассказал, что купил авто несколько лет назад с пробегом в 2200 км. Это при том, что хэтчбек выпущен в 2001 году.

Выяснилось, что первым владельцем Skoda Fabia 2001 года был пожилой чех. Он часто болел и очень мало ездил на автомобиле. За машиной больше следил его брат: он поддерживал ее в хорошем состоянии, но не имел водительских прав, поэтому авто простаивало в гараже.

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Skoda Fabia оснащена 1,4-литровым бензиновым мотором на 75 л. с.

При этом владелец регулярно ездил на СТО для замены масла и расходников. Это подтверждают чеки и сервисная книга. Единственное, что сделал новый хозяин — слил из бака застоявшийся старый бензин.

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Skoda Fabia оснащена 1,4-литровым бензиновым мотором мощностью 75 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. Комплектация Comfort включает центральный замок, передние электростеклоподъемники, бортовой компьютер, противотуманные фары и CD-проигрыватель.

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Автомобиль идеально сохранился и выглядит как новый

Сейчас автомобиль выставили на продажу. Купить Skoda Fabia можно по цене от 300 тысяч крон ($12 200), то есть она ощутимо дороже, чем другие подобные авто с большим пробегом.

Ранее Фокус сообщал, что Skoda готовит семейный электрокроссовер с запасом хода около 600 км.