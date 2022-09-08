Капсула часу: виявлено 20-річну Skoda Fabia у стані нового авто (фото)

Skoda Fabia практично не виїжджала на дороги і більшу частину часу стояла в гаражі через хворобу власника. Автомобіль ідеально зберігся та виглядає, як новий.

У Чехії знайшли Skoda Fabia першого покоління, що ідеально збереглася. За два десятиліття автомобіль проїхав лише 3000 км і виглядає, як новий. Подробиці авто розкрито на сайті Bazos.cz.

[ + – ] Перший власник Skoda часто хворів і не міг активно експлуатувати авто

Нинішній власник Skoda Fabia Іржі Брдічка розповів, що купив авто кілька років тому з пробігом 2200 км. Це при тому, що хетчбек випущено 2001 року.

З'ясувалося, що першим власником Skoda Fabia 2001 був літній чех. Він часто хворів і дуже мало їздив автомобілем. За машиною більше стежив його брат: він підтримував її в хорошому стані, але не мав прав водія, тому авто простоювало в гаражі.

[ + – ] Skoda Fabia оснащена 1,4-літровим бензиновим двигуном на 75 к. с.

При цьому власник регулярно їздив на СТО для заміни олії та розхідників. Це підтверджують чеки та сервісна книга. Єдине, що зробив новий господар — злив з бака старий бензин, що застоявся.

Важливо

У Європі знайдено занедбаний автосалон із незайманими Volvo 80-х років (фото)

Skoda Fabia оснащена 1,4-літровим бензиновим двигуном потужністю 75 к. с. та 5-ступінчастою механічною КПП. Комплектація Comfort включає центральний замок, передні електросклопідйомники, бортовий комп'ютер, протитуманні фари та CD-програвач.

[ + – ] Автомобіль ідеально зберігся і виглядає, як новий

Наразі автомобіль виставили на продаж. Купити Skoda Fabia можна за ціною від 300 тисяч крон ($12 200), тобто вона відчутно дорожча за інші подібні авто з великим пробігом.

Раніше Фокус повідомляв, що Skoda готує сімейний електрокросовер із запасом ходу близько 600 км.