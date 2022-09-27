Peugeot показали недорогой городской электрокар с запасом хода 400 км (фото)

Обновленный Peugeot e-208 получил более мощный мотор на 156 л. с. Увеличить запас хода электрокара удалось за счет более емкой батареи и снижения энергопотребления силовой установкой.

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Во Франции презентовали новый Peugeot e-208. Электрическая версия хэтчбека В-класса прошла модернизацию и поступит в продажу с начала следующего года. Об этом сообщает официальный сайт концерна Stellantis.

[ + – ] Мощность электромотора подняли до 156 л. с. Фото: Stellantis

Обновление Peugeot e-208 затронуло техническую начинку электрокара. Он получил улучшенную силовую установку от старшего брата Peugeot e-308.

Мощность электромотора увеличили со 136 до 156 л. с., а крутящий момент при этом остался неизменным – 260 Н∙м. Теперь разгон до 100 км/ч занимает менее 8 с. При этом энергопотребление снижено на 15%.

[ + – ] Запас хода электрокара вырос до 400 км Фото: Stellantis

Кроме того, электромобиль Peugeot e-208 2023 получил увеличенную батарею емкостью 51 кВт∙ч, что позволило нарастить запас хода до 400 км – это лучший результат в классе. Быстрая зарядка (мощностью до 100 кВт) на 80% занимает 25 минут.

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Новый Peugeot e-208 визуально не изменился. Единственным новшеством стали 16-дюймовые шины со сниженным коэффициентом сопротивления качению.

Цена Peugeot e-208 2023 пока не объявлена. Нынешняя модель в Европе стоит от 34 тыс. евро и обновленный хэтчбек не должен псильно подорожать.

Ранее Фокус рассказывал, что такую же силовую установку получил и обновленный кроссовер DS3 E-Tense.