Peugeot показали недорогий міський електрокар із запасом ходу 400 км (фото)

Оновлений Peugeot e-208 отримав потужніший мотор на 156 к. с. Збільшити запас ходу електрокара вдалося за рахунок ємнішої батареї та зниження енергоспоживання силовою установкою.

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У Франції презентували новий Peugeot e-208. Електрична версія хетчбека В-класу пройшла модернізацію та надійде в продаж із початку наступного року. Про це повідомляє офіційний сайт концерну Stellantis.

[ + – ] Потужність електродвигуна підняли до 156 к. с. Фото: Stellantis

Оновлення Peugeot e-208 торкнулося технічної начинки електрокара. Він отримав покращену силову установку від старшого брата Peugeot e-308.

Потужність електромотора збільшили зі 136 до 156 к. с., а крутний момент при цьому залишився незмінним — 260 Н∙м. Тепер розгін до 100 км/год займає менше ніж 8 с. При цьому енергоспоживання знижено на 15%.

[ + – ] Запас ходу електрокара зріс до 400 км Фото: Stellantis

Крім того, електромобіль Peugeot e-208 2023 отримав збільшену батарею ємністю 51 кВт∙год, що дозволило наростити запас ходу до 400 км — це найкращий результат у класі. Швидка зарядка (потужністю до 100 кВт) на 80% займає 25 хвилин.

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Новий Peugeot e-208 не змінився візуально. Єдиним нововведенням стали 16-дюймові шини зі зниженим коефіцієнтом опору котінню.

Ціна Peugeot e-208 2023 наразі не оголошена. Нинішня модель у Європі коштує від 34 тис. євро, і оновлений хетчбек не повинен сильно подорожчати.

Раніше Фокус розповідав, що таку саму силову установку отримав і оновлений кросовер DS3 E-Tense.