Назад у 50-ті: Citroen Berlingo отримав дуже незвичайну ретро-версію (відео)

Дизайн Citroen Berlingo змінили у дусі культового фургона 2CV 1951 року. Модель доступна в бензиновому, дизельному та навіть електричному виконанні.

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Лінійку Citroen Berlingo 2022 доповнив оригінальний варіант 2CV Fourgonnette. Популярну комерційну модель переробили у стилі 50-х років. Про це повідомляє офіційний сайт концерну Stellantis.

[ + – ] Боковини виконані гофрованими Фото: Stellantis

Тюнінг Citroen Berlingo у ретро-стилі виконало італійське кузовне ательє Caselani. Утім, французький автовиробник схвалив і ліцензував проєкт — це повноцінна версія фургона, яку продаватимуть у дилерській мережі Citroen.

Неозброєним оком видно, що взірцем для наслідування став фургон Citroen 2CV 1951 року. Berlingo отримав нові пластикові кузовні панелі, що змінили його дизайн.

[ + – ] Модель буде доступна в бензиновому, дизельному чи електричному виконанні Фото: Stellantis

В авто з'явилися круглі фари і широка решітка радіатора з подвійним шевроном. Крила тепер більш виражені, а капот і боковини гофровані.

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З технічного погляду — жодних змін. Новий Citroen Berlingo 2CV Fourgonnette пропонують із будь-яким із доступних для моделі двигунів. Це означає, що його можна оснастити бензиновими турбомоторами об'ємом 1,2 л (110 і 130 к. с.) або турбодизелями об'ємом 1,5 л (100 і 130 к. с.). Доступний навіть 136-сильний електромобіль із запасом ходу 275 км.

[ + – ] Незабаром з'явиться пасажирська версія моделі Фото: Stellantis

Виробництво Citroen Berlingo 2CV Fourgonnette стартує на початку 2023 року. Замовлення на ретро-фургон почнуть приймати з 1 жовтня, і тоді озвучать його ціну. Згодом також з'явиться пасажирська версія моделі.

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