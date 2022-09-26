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Назад у 50-ті: Citroen Berlingo отримав дуже незвичайну ретро-версію (відео)

Citroen Berlingo 2CV Fourgonnette, Citroen Berlingo 2CV, Citroen Berlingo 2023, тюнінг Citroen Berlingo
Фото: Stellantis | Зовнішній вигляд Citroen Berlingo виконаний у дусі фургона 2CV

Дизайн Citroen Berlingo змінили у дусі культового фургона 2CV 1951 року. Модель доступна в бензиновому, дизельному та навіть електричному виконанні.

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Лінійку Citroen Berlingo 2022 доповнив оригінальний варіант 2CV Fourgonnette. Популярну комерційну модель переробили у стилі 50-х років. Про це повідомляє офіційний сайт концерну Stellantis.

Citroen Berlingo 2CV Fourgonnette, Citroen Berlingo 2CV, Citroen Berlingo 2023, тюнінг Citroen Berlingo Fullscreen
Боковини виконані гофрованими
Фото: Stellantis

Тюнінг Citroen Berlingo у ретро-стилі виконало італійське кузовне ательє Caselani. Утім, французький автовиробник схвалив і ліцензував проєкт — це повноцінна версія фургона, яку продаватимуть у дилерській мережі Citroen.

Неозброєним оком видно, що взірцем для наслідування став фургон Citroen 2CV 1951 року. Berlingo отримав нові пластикові кузовні панелі, що змінили його дизайн.

Citroen Berlingo 2CV Fourgonnette, Citroen Berlingo 2CV, Citroen Berlingo 2023, тюнінг Citroen Berlingo Fullscreen
Модель буде доступна в бензиновому, дизельному чи електричному виконанні
Фото: Stellantis

В авто з'явилися круглі фари і широка решітка радіатора з подвійним шевроном. Крила тепер більш виражені, а капот і боковини гофровані.

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З технічного погляду — жодних змін. Новий Citroen Berlingo 2CV Fourgonnette пропонують із будь-яким із доступних для моделі двигунів. Це означає, що його можна оснастити бензиновими турбомоторами об'ємом 1,2 л (110 і 130 к. с.) або турбодизелями об'ємом 1,5 л (100 і 130 к. с.). Доступний навіть 136-сильний електромобіль із запасом ходу 275 км.

Citroen Berlingo 2CV Fourgonnette, Citroen Berlingo 2CV, Citroen Berlingo 2023, тюнінг Citroen Berlingo Fullscreen
Незабаром з'явиться пасажирська версія моделі
Фото: Stellantis

Виробництво Citroen Berlingo 2CV Fourgonnette стартує на початку 2023 року. Замовлення на ретро-фургон почнуть приймати з 1 жовтня, і тоді озвучать його ціну. Згодом також з'явиться пасажирська версія моделі.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні з'явиться дуже економічний кросовер Citroen із витратою палива 1,6 л/100 км.