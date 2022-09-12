Ретро-стиль і надпотужний двигун Mercedes: італійці показали дивовижний суперкар (відео)

У Pagani Utopia вінтажний дизайн поєднується з найсучаснішими технологіями. Дорогий суперкар з 864-сильним V12 здатний розвинути швидкість понад 370 км/год.

У консерваторії Мілана презентували новий Pagani Utopia. Ексклюзивний суперкар прийде на зміну моделі Huayra. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Pagani.

[ + – ] У даху розміщено дві прозорі секції

Дизайн Pagani Utopia вийшов еволюційним — авто зберегло ретро-стиль попередника з елегантними обводами та зрушеним вперед салоном. Круглі фари та характерні чотири "сопла" вихлопної системи також є візитними картками Pagani. Двері, як і раніше, підіймаються вгору, а в даху з'явилося дві прозорі вставки.

У конструкції автомобіля використані легкі матеріали. Так, вихлопна система виконана з титану, а кузов виготовлений із нового типу карбону підвищеної міцності. Маса авто становить лише 1280 кг.

[ + – ] Pagani Utopia зберігає фірмовий ретро-дизайн [ + – ] Суперкар важить лише 1280 кг. [ + – ] Двері купе піднімаються вгору [ + – ] Салон витриманий у стилістиці стімпанк [ + – ] Двигун для Pagani Utopia розробили у Mercedes-AMG

Салон Pagani Utopia виконаний у стилістиці стімпанк. Шкіра в обробці поєднується з полірованим алюмінієм. Традиційно для Pagani прилад важеля коробки передач відкритий.

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Як і Huayra, новий Pagani Utopia оснащений 6,0-літровим турбованим V12 виробництва Mercedes-AMG. Його потужність збільшили до 864 к. с. з 6000 об/хв, а піковий крутний момент досяг значних 1100 Н∙м з 2800 об/хв. Водночас двигун відповідає всім сучасним еконормам.

[ + – ] Всього випустять лише 99 Pagani Utopia

На вибір запропоновано 7-ступінчасту механічну або роботизовану КПП. Динамічні характеристики поки не розголошують, але відомо, що розгін до 100 км/год займає менше ніж 3 с, а максимальна швидкість перевищує 370 км/год. Уповільнюють автомобільні карбоново-керамічні гальма Brembo.

Суперкар Pagani Utopia буде випущений тиражем у 99 екземплярів. Вартість поки не називають, але, напевно, вона перевищить мільйон євро.

Раніше Фокус повідомляв, що найдорожчий суперкар Pagani за 17 мільйонів доларів розбили в ДТП.