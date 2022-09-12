Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Ретро-стиль і надпотужний двигун Mercedes: італійці показали дивовижний суперкар (відео)

Pagani Utopia, новий Pagani Utopia, суперкар Pagani, Pagani Utopia 2023, італійський суперкар
Pagani Utopia презентували в консерваторії

У Pagani Utopia вінтажний дизайн поєднується з найсучаснішими технологіями. Дорогий суперкар з 864-сильним V12 здатний розвинути швидкість понад 370 км/год.

У консерваторії Мілана презентували новий Pagani Utopia. Ексклюзивний суперкар прийде на зміну моделі Huayra. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Pagani.

Pagani Utopia, новий Pagani Utopia, суперкар Pagani, Pagani Utopia 2023, італійський суперкар
У даху розміщено дві прозорі секції

Дизайн Pagani Utopia вийшов еволюційним — авто зберегло ретро-стиль попередника з елегантними обводами та зрушеним вперед салоном. Круглі фари та характерні чотири "сопла" вихлопної системи також є візитними картками Pagani. Двері, як і раніше, підіймаються вгору, а в даху з'явилося дві прозорі вставки.

У конструкції автомобіля використані легкі матеріали. Так, вихлопна система виконана з титану, а кузов виготовлений із нового типу карбону підвищеної міцності. Маса авто становить лише 1280 кг.

Pagani Utopia зберігає фірмовий ретро-дизайн
Pagani Utopia зберігає фірмовий ретро-дизайн
Суперкар важить лише 1280 кг.
Суперкар важить лише 1280 кг.
Двері купе піднімаються вгору
Двері купе піднімаються вгору
Салон витриманий у стилістиці стімпанк
Салон витриманий у стилістиці стімпанк
Двигун для Pagani Utopia розробили у Mercedes-AMG
Двигун для Pagani Utopia розробили у Mercedes-AMG
Pagani Utopia зберігає фірмовий ретро-дизайн
Суперкар важить лише 1280 кг.
Двері купе піднімаються вгору
Салон витриманий у стилістиці стімпанк
Двигун для Pagani Utopia розробили у Mercedes-AMG

Салон Pagani Utopia виконаний у стилістиці стімпанк. Шкіра в обробці поєднується з полірованим алюмінієм. Традиційно для Pagani прилад важеля коробки передач відкритий.

Важливо
Найдорожчий електромобіль від Volvo розкупили за чотири роки до прем'єри
Найдорожчий електромобіль від Volvo розкупили за чотири роки до прем'єри

Як і Huayra, новий Pagani Utopia оснащений 6,0-літровим турбованим V12 виробництва Mercedes-AMG. Його потужність збільшили до 864 к. с. з 6000 об/хв, а піковий крутний момент досяг значних 1100 Н∙м з 2800 об/хв. Водночас двигун відповідає всім сучасним еконормам.

Всього випустять лише 99 Pagani Utopia

На вибір запропоновано 7-ступінчасту механічну або роботизовану КПП. Динамічні характеристики поки не розголошують, але відомо, що розгін до 100 км/год займає менше ніж 3 с, а максимальна швидкість перевищує 370 км/год. Уповільнюють автомобільні карбоново-керамічні гальма Brembo.

Суперкар Pagani Utopia буде випущений тиражем у 99 екземплярів. Вартість поки не називають, але, напевно, вона перевищить мільйон євро.

Раніше Фокус повідомляв, що найдорожчий суперкар Pagani за 17 мільйонів доларів розбили в ДТП.