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Авто

Ретро-стиль и сверхмощный мотор Mercedes: итальянцы показали впечатляющий суперкар (видео)

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Pagani Utopia презентовали в консерватории

В Pagani Utopia винтажный дизайн сочетается с самыми современными технологиями. Дорогой суперкар с 864-сильным V12 способен развить скорость свыше 370 км/ч.

В консерватории Милана презентовали новый Pagani Utopia. Эксклюзивный суперкар придет на смену модели Huayra. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Pagani.

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В крыше размещены две прозрачные секции

Дизайн Pagani Utopia получился эволюционным – авто сохранило ретро-стиль предшественника с элегантными обводы и сдвинутым вперед салоном. Круглые фары и характерные четыре "сопла" выхлопной системы также являются визитными карточками Pagani. Двери по-прежнему поднимаются вверх, а в крыше появилось две прозрачных вставки.

В конструкции авто использованы легкие материалы. Так, выхлопная система выполнена из титана, а кузов изготовлен из нового типа карбона повышенной прочности. Масса авто составляет всего 1280 кг.

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Pagani Utopia сохраняет фирменный ретро-дизайн
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Суперкар весит всего 1280 кг
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Двери купе поднимаются вверх
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Салон выдержан в стилистике стимпанк
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Двигатель для Pagani Utopia разработали в Mercedes-AMG
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Pagani Utopia, новый Pagani Utopia, суперкар Pagani, Pagani Utopia 2023, итальянский суперкар
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Салон Pagani Utopia выполнен в стилистике стимпанк. Кожа в отделке сочетается с полированным алюминием. Традиционно для Pagani механизм рычага коробки передач открытый.

Важно
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Как и Huayra, новый Pagani Utopia оснащен 6,0-литровым турбированным V12 производства Mercedes-AMG. Его мощность увеличили до 864 л. с. при 6000 об/мин, а пиковый крутящий момент достиг внушительных 1100 Н∙м при 2800 об/мин. При этом мотор отвечает всем современным эко-нормам.

Всего выпустят только 99 Pagani Utopia

На выбор предложены 7-ступенчатые механическая или роботизированная КПП. Динамические характеристики пока не разглашают, но известно, что разгон до 100 км/ч занимает менее 3 с, а максимальная скорость превышает 370 км/ч. Замедляют авто карбоново-керамические тормоза Brembo.

Суперкар Pagani Utopia будет выпущен тиражом в 99 экземпляров. Стоимость пока не называют, но наверняка она превысит миллион евро.

Ранее Фокус сообщал, что самый дорогой суперкар Pagani за $17 миллионов разбили в ДТП.