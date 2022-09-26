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Авто

Назад в 50-е: Citroen Berlingo получил очень необычную ретро-версию (видео)

Citroen Berlingo 2CV Fourgonnette, Citroen Berlingo 2CV, Citroen Berlingo 2023, тюнинг Citroen Berlingo
Фото: Stellantis | Внешний вид Citroen Berlingo выполнен в духе фургона 2CV

Дизайн Citroen Berlingo изменили в духе культового фургона 2CV 1951 года. Модель доступна в бензиновом, дизельном и даже электрическом исполнении.

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Линейку Citroen Berlingo 2022 пополнил оригинальный вариант 2CV Fourgonnette. Популярную коммерческую модель переделали в стиле 50-х годов. Об этом сообщает официальный сайт концерна Stellantis.

Citroen Berlingo 2CV Fourgonnette, Citroen Berlingo 2CV, Citroen Berlingo 2023, тюнинг Citroen Berlingo Fullscreen
Боковины выполнены гофрированными
Фото: Stellantis

Тюнинг Citroen Berlingo в ретро-стиле выполнило итальянское кузовное ателье Caselani. Впрочем, французский автопроизводитель одобрил и лицензировал проект – это полноценная версия фургона, которую будут продавать в дилерской сети Citroen.

Невооруженным глазом видно, что образцом для подражания послужил фургон Citroen 2CV 1951 года. Berlingo получил новые пластиковые кузовные панели, преобразившие его дизайн.

Citroen Berlingo 2CV Fourgonnette, Citroen Berlingo 2CV, Citroen Berlingo 2023, тюнинг Citroen Berlingo Fullscreen
Модель будет доступна в бензиновом, дизельном или электрическом исполнении
Фото: Stellantis

У авто появились круглые фары и широкая решетка радиатора с двойным шевроном. Крылья теперь более выражены, а капот и боковины гофрированы.

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С технической точки зрения – никаких изменений. Новый Citroen Berlingo 2CV Fourgonnette предлагают с любым из доступных для модели двигателей. Это значит, что его можно оснастить бензиновыми турбомоторами объемом 1,2 л (110 и 130 л. с.) или турбодизелями объемом 1,5 л (100 и 130 л. с.). Доступен даже 136-сильный электромобиль с запасом хода в 275 км.

Citroen Berlingo 2CV Fourgonnette, Citroen Berlingo 2CV, Citroen Berlingo 2023, тюнинг Citroen Berlingo Fullscreen
Вскоре появится пассажирская версия модели
Фото: Stellantis

Производство Citroen Berlingo 2CV Fourgonnette стартует в начале 2023 года. Заказы на ретро-фургон начнут принимать с 1 октября и тогда озвучат его цену. Позже также появится пассажирская версия модели.

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