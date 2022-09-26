Назад в 50-е: Citroen Berlingo получил очень необычную ретро-версию (видео)

Дизайн Citroen Berlingo изменили в духе культового фургона 2CV 1951 года. Модель доступна в бензиновом, дизельном и даже электрическом исполнении.

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Линейку Citroen Berlingo 2022 пополнил оригинальный вариант 2CV Fourgonnette. Популярную коммерческую модель переделали в стиле 50-х годов. Об этом сообщает официальный сайт концерна Stellantis.

[ + – ] Боковины выполнены гофрированными Фото: Stellantis

Тюнинг Citroen Berlingo в ретро-стиле выполнило итальянское кузовное ателье Caselani. Впрочем, французский автопроизводитель одобрил и лицензировал проект – это полноценная версия фургона, которую будут продавать в дилерской сети Citroen.

Невооруженным глазом видно, что образцом для подражания послужил фургон Citroen 2CV 1951 года. Berlingo получил новые пластиковые кузовные панели, преобразившие его дизайн.

[ + – ] Модель будет доступна в бензиновом, дизельном или электрическом исполнении Фото: Stellantis

У авто появились круглые фары и широкая решетка радиатора с двойным шевроном. Крылья теперь более выражены, а капот и боковины гофрированы.

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С технической точки зрения – никаких изменений. Новый Citroen Berlingo 2CV Fourgonnette предлагают с любым из доступных для модели двигателей. Это значит, что его можно оснастить бензиновыми турбомоторами объемом 1,2 л (110 и 130 л. с.) или турбодизелями объемом 1,5 л (100 и 130 л. с.). Доступен даже 136-сильный электромобиль с запасом хода в 275 км.

[ + – ] Вскоре появится пассажирская версия модели Фото: Stellantis

Производство Citroen Berlingo 2CV Fourgonnette стартует в начале 2023 года. Заказы на ретро-фургон начнут принимать с 1 октября и тогда озвучат его цену. Позже также появится пассажирская версия модели.

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