Во Франции раскрыли подробности нового кроссовера DS 3 (видео)

Кроссоверу DS 3 освежили дизайн, улучшили мультимедиа и добавили новые опции. Электрическая версия стала мощнее и теперь может проехать свыше 400 км без подзарядки.

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Во Франции презентовали новый DS 3. Компактный кроссовер поступит в продажу на европейском рынке уже с завтрашнего дня по цене от 30 100 евро за бензиновую версию и 41 700 евро – за электрическую. Об этом сообщает официальный сайт концерна Stellantis.

[ + – ] Фонари соединены лакированным молдингом Фото: Stellantis

Кроссовер DS 3 обновили в духе старших братьев DS 4 и DS 7. Самое заметное внешнее изменение – тоненькие вертикальные ходовые огни. Кроме того, освежены диодные фары, решетка радиатора и передний бампер, а фонари теперь соединены лакированной накладкой. Предложены и новые колесные диски диаметром 17 и 18 дюймов.

[ + – ] В салоне улучшили мультимедийную систему Фото: Stellantis

В салоне сохранили авангардный стиль и лишь несколько изменили рулевое колесо и установили улучшенную мультимедийную систему. В отделке могут использоваться кожа Nappa и алькантара, а среди опций есть 515-ваттная акустика Focal, система полуавтономного вождения, электропривод и массаж сидений.

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Двигатели внутреннего сгорания у DS 3 2023 остались без изменений. Кроссовер предлагают с 1,2-литровыми бензиновыми турбомоторами на 100, 130 и 155 л. с., а также с 1,5-литровым 130-сильным турбодизелем.

[ + – ] Кроссовер доступен в бензиновом, дизельном или электрическом исполнении

А вот электромобиль DS 3 E-Tense стал мощнее – теперь его мотор развивает 156 л. с. К тому же, установлена увеличенная батарея на 54 кВт∙ч, что увеличило запас хода до 402 км. Зарядка в быстром режиме на 80% занимает 25 минут.

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