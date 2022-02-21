В Украине стартуют продажи нового премиального французского кроссовера: комплектации и цены

DS 4 предложен в двух вариантах исполнения. На выбор будут доступны бензиновый и дизельный двигатели.

В Украине вскоре появится новый DS 4 второго поколения. Премиальный кроссовер поступит в продажу по цене от 994 084 гривен. Об этом сообщает официальный сайт французского бренда.

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DS 4 2022 – хэтчбек-кроссовер С-класса с интересным граненым дизайном. У него широкая решетка радиатора и оригинальные ходовые огни. Передняя оптика – матричная во всех DS 4. Автомобиль стал заметно крупнее предшественника.

[ + – ] Версия Rivoli Cross отличается внедорожным дизайном Фото: DS Automobiles

Размеры нового DS 4 2022:

Длина – 4400 мм

Ширина – 1830 мм

Высота – 1470 мм

Колесная база – 2700 мм

Кроссовер будет доступен в двух исполнениях, отличающихся друг от друга по дизайну. Performance Line выглядит более "по-легковому", а Rivoli Cross получил пластиковый внедорожный обвес. Кроме того, в первом случае салон отделан алькантарой, а во втором – кожей. Обе версии получили виртуальную панель приборов и 10-дюймовый тачскрин.

[ + – ] Виртуальная панель приборов - уже в базовой версии Фото: DS Automobiles

Комплектация DS 4 Performance Line включает бесключевой доступ, раздельный климат-контроль, круиз-контроль, камеру заднего вида. Также предусмотрены системы автоматического торможения, удержания в полосе, распознавания дорожных знаков и усталости водителя.

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В Rivoli Cross (от 1 008 285 гривен) добавлены проекционный дисплей, камеры кругового обзора, электропривод сидений, системы контроля "слепых" зон и полуавтономного вождения.

Новый DS 4 в Украине предложен с 1,6-литровым 215-сильным бензиновым турбомотором и 1,5-литровым турбодизелем на 130 л. с. Оба варианта получили 8-ступенчатую автоматическую КПП.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине поступит в продажу электрический кроссовер DS 3 Crossback. Его запас хода — 341 км.