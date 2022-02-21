В Україні стартують продажі нового преміального французького кросовера: комплектації та ціни

DS 4 запропонований у двох варіантах виконання. На вибір будуть доступні бензиновий та дизельний двигуни.

Незабаром з'явиться новий DS 4 другого покоління. Преміальний кросовер надійде у продаж за ціною від 994 084 гривні. Про це повідомляє офіційний сайт французького бренду.

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DS 4 2022 – хетчбек-кросовер С-класу з цікавим гранованим дизайном. У нього широкі грати радіатора та оригінальні ходові вогні. Передня оптика — матрична у всіх DS 4. Автомобіль став помітно більшим за попередника.

[ + – ] Версія Rivoli Cross відрізняється позашляховим дизайном Фото: DS Automobiles

Розміри нового DS 4 2022:

Довжина – 4400 мм

Ширина – 1830 мм

Висота – 1470 мм

Колісна база – 2700 мм

Кросовер буде доступний у двох виконаннях, що відрізняються одне від одного за дизайном. Performance Line виглядає більш "по-легковому", а Rivoli Cross отримав пластикове позашляхове обваження. Крім того, у першому випадку салон оздоблений алькантарою, а у другому – шкірою. Обидві версії отримали віртуальну панель приладів та 10-дюймовий тачскрін.

[ + – ] Віртуальна панель приладів – уже в базовій версії Фото: DS Automobiles

Комплектація DS 4 Performance Line включає безключовий доступ, роздільний клімат-контроль, круїз-контроль, камеру заднього виду. Також передбачені системи автоматичного гальмування, утримання у смузі, розпізнавання дорожніх знаків та втоми водія.

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У Rivoli Cross (від 1 008 285 гривень) додані проєкційний дисплей, камери кругового огляду, електропривід сидінь, системи контролю "сліпих" зон та напівавтономного водіння.

Новий DS 4 в Україні запропонований з 1,6-літровим 215-сильним бензиновим турбомотором та 1,5-літровим турбодизелем на 130 к. с. Обидва варіанти отримали 8-ступеневу автоматичну КПП.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні надійде у продаж електричний кросовер DS 3 Crossback. Його запас ходу – 341 км.