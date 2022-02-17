В Україні представлений преміальний французький електрокросовер

Електрокар DS3 Crossback E-Tense розганяється до 100 км/год за 9,7 с і здатний проїхати до 341 км без підзарядки.

Лінійку DS3 Crossback 2022 поповнить електрична версія E-Tense. Преміальний кросовер уже привезли до нашої країни, а його продажі стартують навесні за ціною від 999 тис. гривень, повідомляє представництво бренду в Україні.

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[ + – ] Запас ходу DS3 Crossback E-Tense – до 341 км Фото: DS Automobiles

Новий DS3 Crossback E-Tense оснащений силовою установкою, знайомою ще з Opel Monza-e і Peugeot e-Rifter. Його електродвигун розвиває 136 к. с. і має крутний момент 260 Н∙м. Розгін до 100 км/год займає 9,7 с, а максимальна швидкість становить 150 км/год.

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Акумуляторна батарея ємністю 50 кВт∙год забезпечує запас ходу до 341 км за циклом WLTP. Електрокар підтримує швидку 100-кіловатну зарядку: в цьому режимі можна поповнити заряд на 80% за 30 хвилин.

[ + – ] Зарядити електрокар у швидкому режимі на 80% можна за пів години Фото: DS Automobiles

Електромобіль DS3 Crossback E-Tense на українському ринку буде запропонований в одній багато оснащеній версії Performance Line. Комплектація включає матричні фари, 18-дюймові диски, клімат-контроль, камеру заднього виду, парковочний автопілот, навігацію з великим 10,3-дюймовим дисплеєм, підігрів сидінь і лобового скла.

[ + – ] Електромобіль буде доступний в одній комплектації Фото: DS Automobiles

Також передбачено набір систем безпеки – адаптивний круїз-контроль, автоматичне гальмування, контроль розмітки та "сліпих" зон, розпізнавання дорожніх знаків.

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