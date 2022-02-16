Уживані авто із США різко подорожчали: коли впадуть ціни

Вартість автомобілів на американському ринку висока як ніколи. Однак, незабаром ситуація може змінитись.

Ціни на вживані авто в США різко злетіли. За останній рік автомобілі з пробігом за океаном подорожчали відразу на 40% і попит на них залишається високим. Про це повідомляє Бюро статистики праці США.

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Уживані авто із США ще ніколи не були такими дорогими. За даними популярного сервісу Carfax, середня ціна старого авто становила 28 тис. доларів, а за статистикою сайту Edmunds вона вже досягла $29,5 тисяч.

[ + – ] Уживані автомобілі не затримуються у продажу Фото: Getty Images

Навіть попри таку високу вартість, американці розкуповують уживані авто, як гарячі пиріжки. Якщо раніше автомобілі з пробігом стояли на майданчиках у продавців по 30-60 днів, то тепер вони знаходять нового власника за тиждень.

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Названі найпопулярніші уживані авто зі США та Європи в Україні

Такий попит обумовлений нестачею на ринку нових автомобілів через дефіцит мікрочипів. Тому багато американців, яким потрібно терміново купити машину, переорієнтувалися на вторинку. Особливо потрібні автомобілі віком до 8 років.

Втім, незабаром ситуація має покращитися. У Carfax прогнозують, що вже в другому півріччі нинішнього року нових автомобілів на ринку стане більше і це спричинить зниження цін на уживані авто.

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