Уживані авто із США різко подорожчали: коли впадуть ціни
Вартість автомобілів на американському ринку висока як ніколи. Однак, незабаром ситуація може змінитись.
Ціни на вживані авто в США різко злетіли. За останній рік автомобілі з пробігом за океаном подорожчали відразу на 40% і попит на них залишається високим. Про це повідомляє Бюро статистики праці США.
Уживані авто із США ще ніколи не були такими дорогими. За даними популярного сервісу Carfax, середня ціна старого авто становила 28 тис. доларів, а за статистикою сайту Edmunds вона вже досягла $29,5 тисяч.
Навіть попри таку високу вартість, американці розкуповують уживані авто, як гарячі пиріжки. Якщо раніше автомобілі з пробігом стояли на майданчиках у продавців по 30-60 днів, то тепер вони знаходять нового власника за тиждень.Важливо
Такий попит обумовлений нестачею на ринку нових автомобілів через дефіцит мікрочипів. Тому багато американців, яким потрібно терміново купити машину, переорієнтувалися на вторинку. Особливо потрібні автомобілі віком до 8 років.
Втім, незабаром ситуація має покращитися. У Carfax прогнозують, що вже в другому півріччі нинішнього року нових автомобілів на ринку стане більше і це спричинить зниження цін на уживані авто.
Раніше Фокус повідомляв, що американці назвали найнадійніші автомобілі сучасності. Без сюрпризів не обійшлося.