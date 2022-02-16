UA
UA
Разделы
Материалы
Авто

Подержанные авто из США резко подорожали: когда упадут цены

91
авто из США, авто из Америки, б/у авто в США, продажи б/у авто, цены на б/у авто, подержанные авто из США
Фото: the drive | Средняя стоимость б/у авто в США достигла 28-29,5 тыс. долларов

Стоимость подержанных автомобилей на американской рынке высока как никогда. Однако вскоре ситуация может измениться.

Цены на б/у авто в США резко взлетели. За последний год автомобили с пробегом за океаном подорожали сразу на 40% и спрос на них остается высоким. Об этом сообщает Бюро статистики труда США.

Подержанные авто из США еще никогда не были столь дорогими. По данным популярного сервиса Carfax, средняя цена подержанного авто составила 28 тыс. долларов, а по статистике сайта Edmunds она уже достигла $29,5 тысяч.

авто из США, авто из Америки, б/у авто в США, продажи б/у авто, цены на б/у авто, подержанные авто из США
Подержанные автомобили не задерживаются в продаже
Фото: Getty Images

Даже несмотря на столь высокую стоимость, американцы раскупают б/у авто, как горячие пирожки. Если ранее автомобили с пробегом стояли на площадках у продавцов по 30-60 дней, то теперь они находят нового владельца в среднем за неделю.

Важно
Названы самые популярные б/у авто из США и Европы в Украине
Названы самые популярные б/у авто из США и Европы в Украине

Такой спрос обусловлен нехваткой на рынке новых автомобилей из-за дефицита микрочипов. По этой причине многие американцы, которым нужно срочно купить машину, переориентировались на вторичку. Особенно востребованы авто возрастом до 8 лет.

Впрочем, вскоре ситуация должна улучшиться. В Carfax прогнозируют, что уже во втором полугодии нынешнего года новых автомобилей на рынке станет больше и это повлечет за собой снижение цен на б/у авто.

Ранее Фокус сообщал, что американцы назвали самые надежные автомобили современности. Без сюрпризов не обошлось.