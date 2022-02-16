Подержанные авто из США резко подорожали: когда упадут цены
Стоимость подержанных автомобилей на американской рынке высока как никогда. Однако вскоре ситуация может измениться.
Цены на б/у авто в США резко взлетели. За последний год автомобили с пробегом за океаном подорожали сразу на 40% и спрос на них остается высоким. Об этом сообщает Бюро статистики труда США.
Подержанные авто из США еще никогда не были столь дорогими. По данным популярного сервиса Carfax, средняя цена подержанного авто составила 28 тыс. долларов, а по статистике сайта Edmunds она уже достигла $29,5 тысяч.
Даже несмотря на столь высокую стоимость, американцы раскупают б/у авто, как горячие пирожки. Если ранее автомобили с пробегом стояли на площадках у продавцов по 30-60 дней, то теперь они находят нового владельца в среднем за неделю.Важно
Такой спрос обусловлен нехваткой на рынке новых автомобилей из-за дефицита микрочипов. По этой причине многие американцы, которым нужно срочно купить машину, переориентировались на вторичку. Особенно востребованы авто возрастом до 8 лет.
Впрочем, вскоре ситуация должна улучшиться. В Carfax прогнозируют, что уже во втором полугодии нынешнего года новых автомобилей на рынке станет больше и это повлечет за собой снижение цен на б/у авто.
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