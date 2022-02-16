Подержанные авто из США резко подорожали: когда упадут цены

Стоимость подержанных автомобилей на американской рынке высока как никогда. Однако вскоре ситуация может измениться.

Цены на б/у авто в США резко взлетели. За последний год автомобили с пробегом за океаном подорожали сразу на 40% и спрос на них остается высоким. Об этом сообщает Бюро статистики труда США.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Подержанные авто из США еще никогда не были столь дорогими. По данным популярного сервиса Carfax, средняя цена подержанного авто составила 28 тыс. долларов, а по статистике сайта Edmunds она уже достигла $29,5 тысяч.

[ + – ] Подержанные автомобили не задерживаются в продаже Фото: Getty Images

Даже несмотря на столь высокую стоимость, американцы раскупают б/у авто, как горячие пирожки. Если ранее автомобили с пробегом стояли на площадках у продавцов по 30-60 дней, то теперь они находят нового владельца в среднем за неделю.

Важно

Названы самые популярные б/у авто из США и Европы в Украине

Такой спрос обусловлен нехваткой на рынке новых автомобилей из-за дефицита микрочипов. По этой причине многие американцы, которым нужно срочно купить машину, переориентировались на вторичку. Особенно востребованы авто возрастом до 8 лет.

Впрочем, вскоре ситуация должна улучшиться. В Carfax прогнозируют, что уже во втором полугодии нынешнего года новых автомобилей на рынке станет больше и это повлечет за собой снижение цен на б/у авто.

Ранее Фокус сообщал, что американцы назвали самые надежные автомобили современности. Без сюрпризов не обошлось.