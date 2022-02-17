В Украине представлен премиальный французский электрокроссовер

Электрокар DS3 Crossback E-Tense разгоняется до 100 км/ч за 9,7 с и способен проехать до 341 км без подзарядки.

Линейку DS3 Crossback 2022 в Украине пополнит электрическая версия E-Tense. Премиальный кроссовер уже привезли в нашу страну, а его продажи стартуют весной по цене от 999 тыс. гривен, сообщает представительство бренда в Украине.

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[ + – ] Запас хода DS3 Crossback E-Tense - до 341 км Фото: DS Automobiles

Новый DS3 Crossback E-Tense оснащен силовой установкой, знакомой по Opel Monza-e и Peugeot e-Rifter. Его электромотор развивает 136 л. с. и обладает крутящим моментом 260 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 9,7 с, а максимальная скорость составляет 150 км/ч.

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Аккумуляторная батарея емкостью 50 кВт∙ч обеспечивает запас хода до 341 км по циклу WLTP. Электрокар поддерживает быструю 100-киловаттную зарядку: в этом режиме можно пополнить заряд на 80% за 30 минут.

[ + – ] Зарядить электрокар в быстром режиме на 80% можно за полчаса Фото: DS Automobiles

Электромобиль DS3 Crossback E-Tense на украинском рынке будет предложен в одной богато оснащенной версии Performance Line. Комплектация включает матричные фары, 18-дюймовые диски, климат-контроль, камеру заднего вида, парковочный автопилот, навигацию с большим 10,3-дюймовым дисплеем, подогрев сидений и лобового стекла.

[ + – ] Электромобиль будет доступен в одной комплектации Фото: DS Automobiles

Также предусмотрен набор систем безопасности – адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, контроль разметки и "слепых" зон, распознавание дорожных знаков.

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