Де в Україні купують найбільше автомобілів – статистика

Експерти вивчили попит на нові та вживані авто в різних регіонах України. Результати виявилися дуже цікавими.

За 2021 рік українці купили 103,3 тис. нових автомобілів. Із них 44,1% придбано в столичному регіоні – Києві та Київській області. Таку статистику наводить Інститут дослідження авторинку.

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[ + – ] У Києві продають майже третину всіх нових автомобілів

Зокрема в Києві зареєстрували 30,2% нових автомобілів (33 тис. шт.), а Київській області – 13,9% (15 тис.). Третє місце в рейтингу посіла Дніпропетровська область – 7,8% (трохи більше 8 тис.).

[ + – ] Частка більшості регіонів на ринку нових авто зменшилася

До п'ятірки регіонів-лідерів також потрапили Харківська область (7,7% або 8 тис. шт.) і Одеська область (5,2% або 5 тис. авто). У трьох областях за останній рік продали менше тисячі нових автомобілів – Волинській (0,9%), Чернівецькій (0,7%) і Луганській (0,5%).

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За останній рік частка Києва зросла на 2,5%. Також відмічено незначне зростання в Одеській, Черкаській і Житомирській областях. Водночас одразу у 12 регіонах відзначено зменшення частки на авторинку.

[ + – ] У сегменті вживаних авто Київ лідирує зі значно меншим відривом

У сегменті вживаного автомобіля ситуація трохи інша. Київ також на першому місці, але його частка суттєво менша — лише 9,7% (52 тис. авто). На другій позиції — Львівська область (48 тис. авто або 8,9%), а на третьому — Київська область (42 тис. шт. або 7,9%). У хвості рейтингу – Херсонська (7 тис. авто), Кіровоградська (6 тис.) та Луганська (3 тис.) області. Примітно, що попит на автомобілі зріс у більшості регіонів України, а ось у Києві зменшився.

Раніше Фокус повідомляв, що Україна потрапила до ТОП-10 країн світу, де найчастіше скручують пробіг автомобілів.