Где в Украине покупают больше всего автомобилей – статистика

Эксперты изучили спрос на новые и б/у авто в разных регионах Украины. Результаты оказались весьма интересными.

За 2021 год украинцы купили 103,3 тыс. новых автомобилей. Из них 44,1% приобретены в столичном регионе – Киеве и Киевской области. Такую статистику приводит Институт исследования авторынка.

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[ + – ] В Киеве продают почти треть всех новых автомобилей

В частности, в Киеве зарегистрировали 30,2% новых автомобилей (33 тыс. шт.), а в Киевской области – 13,9% (15 тыс.). Третье место в рейтинге заняла Днепропетровская область – 7,8% (немногим более 8 тыс.).

[ + – ] Доля большинства регионов на рынке новых авто уменьшилась

В пятерку регионов-лидеров также попали Харьковская область (7,7% или 8 тыс. шт.) и Одесская область (5,2% или 5 тыс. авто). В трех областях за последний год продали менее тысячи новых автомобилей – Волынской (0,9%), Черновицкой (0,7%) и Луганской (0,5%).

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За последний год доля Киева выросла на 2,5%. Также отмечен незначительный рост в Одесской, Черкасской и Житомирской областях. Вместе с тем, сразу в 12 регионах отмечено уменьшение доли на авторынке.

[ + – ] В сегменте б/у авто Киев лидирует с гораздо меньшим отрывом

В сегменте б/у авто ситуация несколько иная. Киев также на первом месте, но его доля существенно меньше — всего 9,7% (52 тыс. авто). На второй позиции — Львовская область (48 тыс. авто или 8,9%), а на третьем — Киевская область (42 тыс. шт. или 7,9%). В хвосте рейтинга — Херсонская (7 тыс. авто), Кировоградская (6 тыс.) и Луганская (3 тыс.) области. Примечательно, что спрос на подержанные автомобили вырос в большинстве регионов Украины, а вот в Киеве уменьшился.

Ранее Фокус сообщал, что Украина попала в ТОП-10 стран мира, где чаще всего скручивают пробег автомобилей.