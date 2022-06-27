Инновационные фары и 360 сил: французы показали новый премиальный кроссовер (видео)

Обновленный DS 7 стал выразительнее на вид и получил современные опции. Флагманская версия теперь оснащена 360-сильной гибридной установкой.

Во Франции презентовали новый DS 7 2023. Кроссовер премиум-сегмента прошел фейслифтинг и поступит в продажу с сентября. Об этом сообщает пресс-служба концерна Stellantis.

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[ + – ] Топовый 360-сильный вариант разгоняется до 100 км/ч за 5,6 с Фото: DS Automobiles

Обновленный DS 7 узнается по слегка увеличенной решетке радиатора и оригинальным тоненьким ходовым огням. Кроме того, кроссовер получил современные матричные фары с инновационными пиксельными светодиодами. Сзади обновили дверь багажника и фонари. Стандартными теперь являются 19-дюймовые диски, а в более дорогих версиях они 21-дюймовые.

[ + – ] В салоне заменены виртуальная приборка и центральный дисплей Фото: DS Automobiles

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Палитру вариантов отделки салона расширили – можно выбрать и дорогую кожу Nappa, и алькантару. Кроссовер DS 7 получил новую виртуальную панель приборов и улучшенный 12-дюймовый сенсорный дисплей с беспроводными Apple CarPlay и Android Auto. Среди опций есть адаптивная подвеска с функцией сканирования дороги, системы ночного видения и полуавтономного вождения.

[ + – ] Кроссовер получил новую дверь багажника Фото: DS Automobiles

В линейке DS 7 2023 появилась новая топовая версия – подзаряжаемый гибрид мощностью 360 л. с. Он разгоняется до 100 км/ч за 5,6 с. У него более жесткая подвеска и увеличенные тормоза диаметром 380 мм.

[ + – ] Кроссовер DS 7 предлагают в бензиновых, дизельных и гибридных версиях

Остальные варианты модели не изменились. Кроссовер по-прежнему предлагают с бензиновыми турбомоторами объемом 1,2 л (130 л. с.) и 1,6 л (215 л. с.), 1,5-литровым 130-сильным турбодизелем и гибридными установками на 225 и 300 л. с. Все DS 7 получили 8-ступенчатый автомат, а привод может быть передним или полным.

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