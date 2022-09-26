Новая Skoda Octavia станет электромобилем: первые подробности

Электромобиль Skoda Octavia появится после 2025 года. От бензиновой модели при этом не откажутся — она останется в производстве.

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Skoda Octavia нового поколения станет электромобилем. Информацию подтвердил СЕО чешской компании Клаус Зеллер британскому изданию Autocar.

Новая Skoda Octavia должна появиться после 2025, но до 2030 года. Электрокар будет построен на современной модульной платформе SSP.

[ + – ] Бензиновая Skoda Octavia останется в производстве Фото: Skoda

Пока подробностей новой модели немного. Клаус Зеллер заявил, что Skoda Octavia может позаимствовать черты стиля концепт-кара Vision 7S. Также он намекнул, что в линейке модели останутся заряженный вариант RS и внедорожная версия Scout с увеличенным клиренсом и пластиковым обвесом.

Ожидается, что электромобиль Skoda Octavia предложат в переднеприводной двухмоторной версии и полноприводном варианте с четырьмя моторами. Его оснастят батареей на 89 кВт∙ч, а запас хода составит около 600 км. Ожидается, что электрокар сможет поддерживать быструю 200-киловаттную зарядку.

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Примечательно, что появление электрической Skoda Octavia не означает немедленный отказ от бензиновой версии. Нынешнее поколение модели в 2023 году пройдет обновление и очевидно некоторое время будет выпускаться параллельно с электрокаром.

Кроме того, запланированы электрические варианты других популярных моделей чешской марки. В частности, готовят электромобили Skoda Fabia, Kodiaq и Karoq.

Ранее Фокус сообщал, что в интернет попали изображения нового компактного кроссовера Toyota. Он появится в 2023 году.