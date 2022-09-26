Нова Skoda Octavia стане електромобілем: перші подробиці

Електромобіль Skoda Octavia з'явиться після 2025 року. Від бензинової моделі при цьому не відмовляться — вона залишиться у виробництві.

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Skoda Octavia нового покоління стане електромобілем. Інформацію підтвердив СЕО чеської компанії Клаус Зеллер британському виданню Autocar.

Нова Skoda Octavia має з'явитися після 2025, але до 2030 року. Електрокар буде побудований на сучасній модульній платформі SSP.

[ + – ] Бензинова Skoda Octavia залишиться у виробництві Фото: Skoda

Поки подробиць нової моделі небагато. Клаус Зеллер заявив, що Skoda Octavia може запозичити риси стилю концепт-кара Vision 7S. Також він натякнув, що в лінійці моделі залишаться заряджений варіант RS і позашляхова версія Scout зі збільшеним кліренсом і пластиковим обважуванням.

Очікується, що електромобіль Skoda Octavia запропонують у передньопривідній двомоторній версії та повнопривідному варіанті з чотирма моторами. Його оснастять батареєю на 89 кВт∙год, а запас ходу складе приблизно 600 км. Очікується, що електрокар зможе підтримувати швидку 200-кіловатну зарядку.

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Цікаво, що поява електричної Skoda Octavia не означає негайної відмови від бензинової версії. Нинішнє покоління моделі в 2023 році пройде оновлення і певний час випускатиметься паралельно з електрокаром.

Окрім того, заплановано електричні варіанти інших популярних моделей чеської марки. Зокрема, готують електромобілі Skoda Fabia, Kodiaq та Karoq.

Раніше Фокус повідомляв, що в інтернет потрапили зображення нового компактного кросовера Toyota. Він з'явиться у 2023 році.