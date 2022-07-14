Нову Skoda Octavia 2023 показали до прем'єри (фото)

Skoda Octavia пройде планове оновлення. Ліфтбек та універсал зміняться зовні й отримають нові системи безпеки.

В інтернеті з'явилися рендери Skoda Octavia 2023. Популярна модель С-класу невдовзі пройде фейсліфтинг — її мають представити до кінця цього року. Про це повідомляє чеський сайт Auto.cz.

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[ + – ] У Skoda Octavia 2023 змінено передню частину Фото: auto.cz

Раніше нова Skoda Octavia була помічена в австрійських Альпах під час тестів, проте спереду та ззаду авто закрили камуфляжем. Рендери ж показали, як зміняться ліфтбек та універсал.

Судячи із зображень, у Skoda Octavia 2023 дещо збільшена решітка радіатора, а також нові фари та передній бампер. Ліхтарі з'єднані хромованим молдингом.

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Салон Skoda Octavia на рендерах не показали, але там більші зміни не очікуються. Імовірніше, все обмежиться встановленням збільшеного 10-дюймового мультимедійного дисплея. Також розширять список систем безпеки.

[ + – ] Ліхтарі з'єднані хромованим молдингом Фото: auto.cz

Двигуни Skoda Octavia 2023 залишаться колишніми, але більшість з них отримає 48-вольтну "помірну" гібридну установку. Автомобіль оснащуватимуть бензиновими турбомоторами об'ємом 1,0, 1,5 та 2,0 л, а також дволітровими турбодизелями потужністю від 110 до 245 к. с. Залишаться в лінійці й гібриди, що заряджаються, на 204 і 245 к. с. Модель, як і раніше, буде доступна з переднім і повним приводом.

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