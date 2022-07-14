Новую Skoda Octavia 2023 показали до премьеры (фото)

Skoda Octavia пройдет плановое обновление. Лифтбэк и универсал изменятся внешне и получат новые системы безопасности.

В интернете появились рендеры Skoda Octavia 2023. Популярная модель С-класса вскоре пройдет фейслифтинг – ее должны представить до конца нынешнего года. Об этом сообщает чешский сайт Auto.cz.

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[ + – ] У Skoda Octavia 2023 изменена передняя часть Фото: auto.cz

Ранее новая Skoda Octavia была замечена в австрийских Альпах во время тестов, однако спереди и сзади авто закрыли камуфляжем. Рендеры же показали, как изменятся лифтбэк и универсал.

Судя по изображениям, у Skoda Octavia 2023 несколько увеличена решетка радиатора, а также новые фары и передний бампер. Фонари соединены хромированным молдингом.

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Салон Skoda Octavia на рендерах не показали, но там большие изменения не ожидаются. Скорее всего, все ограничится установкой увеличенного 10-дюймового дисплея мультимедиа. Также расширят перечень систем безопасности.

[ + – ] Фонари соединены хромированным молдингом Фото: auto.cz

Двигатели Skoda Octavia 2023 останутся прежними, но многие из них получат 48-вольтную "умеренную" гибридную установку. Автомобиль будут оснащать бензиновыми турбомоторами объемом 1,0, 1,5 и 2,0 л, а также двухлитровыми турбодизелями мощностью от 110 до 245 л. с. Останутся в линейке и подзаряжаемые гибриды на 204 и 245 л. с. Модель по-прежнему будет доступна с передним и полным приводом.

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