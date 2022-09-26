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Авто

В Украине появились недорогие электромобили от General Motors за $10 000 (фото)

Baojun E100, новый Baojun E100, электромобиль Baojun E100, китайский электромобиль
Фото: с сайта ТопЖыр | Baojun E100 достигает всего 2,5 м в длину

Двухместный электрокар Baojun E100 по размерам сопоставим со Smart. Городской хэтчбек способен развить 100 км/ч и проехать 250 км без подзарядки.

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В Киеве заметили миниатюрный электромобиль Baojun E100. Городское авто является одной из самых доступных электрических моделей на украинском рынке. Об этом сообщает сайт ТопЖыр.

Baojun E100 — китайский электрокар, однако создали его специалисты General Motors. Именно американскому концерну принадлежит бренд Baojun. В его линейке — сразу несколько компактных электрических моделей.

Baojun E100, новый Baojun E100, электромобиль Baojun E100, китайский электромобиль Fullscreen
Электрокар оснащен 39-сильным мотором и обладает запасом хода в 250 км
Фото: с сайта ТопЖыр

Электромобиль Baojun E100 выпускают с 2017 года. В Китае он стоит в эквиваленте 7500 долларов, а на украинском рынке эти автомобили несколько дороже — в районе $9500-9900.

Двухместный хэтчбек отличается сдержанным дизайном с высоким капотом, крупными фарами и большим углом наклона лобового стекла. По размерам Baojun E100 сопоставим со Smart.

Baojun E100, новый Baojun E100, электромобиль Baojun E100, китайский электромобиль Fullscreen
Базовое оснащение включает цифровой щиток приборов, кондиционер и парктроник
Фото: General Motors

Габариты Baojun E100:

  • Длина — 2488 мм
  • Ширина — 1506 мм
  • Высота — 1670 мм
  • Колесная база — 1600 мм

Базовая версия модели получила цифровой щиток приборов, кондиционер, парктроник, электростеклоподъемники и Bluetooth. Топовый вариант добавляет ESP и камеру заднего вида.

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Ранее Фокус сообщал, что в Украине также появились очень нестандартные электрокары Toyota стоимостью $5500.