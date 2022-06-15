General Motors показали недорогой электрокар за $14 900 с автопилотом как у Tesla (фото)

Новый Baojun Kiwi получил автопилот и может самостоятельно парковаться. Запас хода недорогого электрокара составляет 305 км.

В Китае презентовали обновленный Baojun Kiwi. Компактный городской электрокар является разработкой американского концерна General Motors (именно ему принадлежит бренд Baojun) при участии китайского SAIC. Об этом пишет сайт CarNewsChina.

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[ + – ] Baojun Kiwi отличается футуристическим дизайном Фото: CarNewsChina

Новый Baojun Kiwi – компактный городской электромобиль с очень оригинальным однообъемным дизайном. Он является аналогом Smart, хотя его внешний вид более футуристический.

Размеры Baojun Kiwi 2022:

Длина – 2625 мм

Ширина – 1647 мм

Высота – 1588 мм

Колесная база – 1750 мм

[ + – ] Мультимедийная система электрокара разработана в Xiaomi Фото: General Motors

Отделку салона электрокара разбавляют золотистые вставки, а в более дорогих версиях присутствует и кожа. Во всех Baojun Kiwi установлена виртуальная панель приборов с мультимедийной системой от Xiaomi.

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Среди доступных опций для электромобиля есть и автопилот – его разработала компания DJI, специализирующаяся на выпуске дронов. У него второй уровень автономности, как и у Tesla. Baojun Kiwi способен сам объезжать препятствия, тормозить, менять полосу движения и автоматически парковаться.

[ + – ] Запас хода электромобиля составляет 305 км Фото: General Motors

Китайский электрокар получил 54-сильный мотор и батарею емкостью 31,9 кВт∙ч. Его запас хода составляет 305 км, а зарядка электрокара в быстром режиме на 80% занимает примерно час.

Новый Baojun Kiwi поступит в продажу до конца лета. Его цена составит от 100 000 до 150 000 юаней ($14 900 – 22 300). Позже возможен экспорт модели за пределы Китая, ведь ряд Baojun уже продаются в других странах.

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