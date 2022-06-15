General Motors показали недорогой электрокар за $14 900 с автопилотом как у Tesla (фото)
Новый Baojun Kiwi получил автопилот и может самостоятельно парковаться. Запас хода недорогого электрокара составляет 305 км.
В Китае презентовали обновленный Baojun Kiwi. Компактный городской электрокар является разработкой американского концерна General Motors (именно ему принадлежит бренд Baojun) при участии китайского SAIC. Об этом пишет сайт CarNewsChina.
Новый Baojun Kiwi – компактный городской электромобиль с очень оригинальным однообъемным дизайном. Он является аналогом Smart, хотя его внешний вид более футуристический.
Размеры Baojun Kiwi 2022:
- Длина – 2625 мм
- Ширина – 1647 мм
- Высота – 1588 мм
- Колесная база – 1750 мм
Отделку салона электрокара разбавляют золотистые вставки, а в более дорогих версиях присутствует и кожа. Во всех Baojun Kiwi установлена виртуальная панель приборов с мультимедийной системой от Xiaomi.Важно
Среди доступных опций для электромобиля есть и автопилот – его разработала компания DJI, специализирующаяся на выпуске дронов. У него второй уровень автономности, как и у Tesla. Baojun Kiwi способен сам объезжать препятствия, тормозить, менять полосу движения и автоматически парковаться.
Китайский электрокар получил 54-сильный мотор и батарею емкостью 31,9 кВт∙ч. Его запас хода составляет 305 км, а зарядка электрокара в быстром режиме на 80% занимает примерно час.
Новый Baojun Kiwi поступит в продажу до конца лета. Его цена составит от 100 000 до 150 000 юаней ($14 900 – 22 300). Позже возможен экспорт модели за пределы Китая, ведь ряд Baojun уже продаются в других странах.
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